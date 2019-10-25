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Yürüyüşlerine izin verilmeyen işçiler oturma eylemine başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını öne süren işçilerin Ankara’ya yürüyüşlerine polis ekiplerince izin verilmedi.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını öne süren işçilerin Ankara’ya yürüyüşlerine polis ekiplerince izin verilmedi. Eskişehir çıkışında durdurulan yaklaşık 70 kişilik kalabalık oturma eylemine başladı. Dünkü polis müdahalesinde gözaltına alınan 33 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Eskişehir’de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi dün bir AVM önünde toplanarak Ankara’ya yürümek istedi. Polisin müdahale ettiği gruptaki 30 kişi gözaltına alındı. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, sendika işçileriyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci kez yürüme kararı aldı. Yaklaşık 15 kilometre yürüyen işçiler kent çıkışına geldiklerinde polis ekiplerince durduruldu. Geceyi Eskişehir-Ankara karayolu Kanlıpınar Şehitliği mevkiinde geçiren işçiler sabah saatlerinde yeniden Ankara’ya yürümek için hareket etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüyüşün yasal olmadığını belirterek izin vermedi. Polis megafonla yaptığı anonslarda “Ankara’ya yürümek için yaptığınız başvuru valilik kararıyla, 2911 sayılı yasaya uymadığı için aykırı görüldüğü için yapılan gösteri yürüyüşü talebiniz uygun görülmemiştir” dedi. Kalabalık adına konuşan sendika temsilcileri ise diğer sendikalara yürüyüş hakkı tanındığını belirterek yürümek istediklerini ve sadece işçilerin 4 aylık maaşlarını almayı hedeflediklerini söyledi.
Polisin yaptığı görüşmelerde bir sonuç alınamayınca işçiler oturma eylemine başladı. İşçilerin beklediği alanda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü aralarında Çevik Kuvvet, TOMA ve Güvenlik Şubesi ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 polisle güvenlik tedbiri aldı. Yaklaşık 40 kadar işçinin oturma eylemi sürüyor. Öte yandan dün polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 33 işçi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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