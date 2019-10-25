HABER

Yürüyüşlerine izin verilmeyen işçiler oturma eylemine başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını öne süren işçilerin Ankara’ya yürüyüşlerine polis ekiplerince izin verilmedi.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR’de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını öne süren işçilerin Ankara’ya yürüyüşlerine polis ekiplerince izin verilmedi. Eskişehir çıkışında durdurulan yaklaşık 70 kişilik kalabalık oturma eylemine başladı. Dünkü polis müdahalesinde gözaltına alınan 33 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir’de aynı şirkete ait 3 fabrikadan 4 aydır maaşlarını alamadıklarını öne süren Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup işçi dün bir AVM önünde toplanarak Ankara’ya yürümek istedi. Polisin müdahale ettiği gruptaki 30 kişi gözaltına alındı. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, sendika işçileriyle yaptığı görüşmelerin ardından ikinci kez yürüme kararı aldı. Yaklaşık 15 kilometre yürüyen işçiler kent çıkışına geldiklerinde polis ekiplerince durduruldu. Geceyi Eskişehir-Ankara karayolu Kanlıpınar Şehitliği mevkiinde geçiren işçiler sabah saatlerinde yeniden Ankara’ya yürümek için hareket etti. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüyüşün yasal olmadığını belirterek izin vermedi. Polis megafonla yaptığı anonslarda “Ankara’ya yürümek için yaptığınız başvuru valilik kararıyla, 2911 sayılı yasaya uymadığı için aykırı görüldüğü için yapılan gösteri yürüyüşü talebiniz uygun görülmemiştir” dedi. Kalabalık adına konuşan sendika temsilcileri ise diğer sendikalara yürüyüş hakkı tanındığını belirterek yürümek istediklerini ve sadece işçilerin 4 aylık maaşlarını almayı hedeflediklerini söyledi.

Polisin yaptığı görüşmelerde bir sonuç alınamayınca işçiler oturma eylemine başladı. İşçilerin beklediği alanda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü aralarında Çevik Kuvvet, TOMA ve Güvenlik Şubesi ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 polisle güvenlik tedbiri aldı. Yaklaşık 40 kadar işçinin oturma eylemi sürüyor. Öte yandan dün polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 33 işçi, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
Uyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdiUyuşturucu kullandığı öne sürülen genç, sokak ortasında kriz geçirdi
Tel Abyad’da bomba yüklü araç patladıTel Abyad’da bomba yüklü araç patladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Polis müdürü Ali Loğoğlu'na üst düzey görev

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Üst düzey görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.