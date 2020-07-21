Yürüyüşte karşısına çıkan ayıyla selfie çekti

Videoda ayının iki ayağı üzerine kalkıp başını koklamaya başlamasına rağmen sükûnetini koruyan kadın, yanındaki iki kişinin şaşkın bakışları arasında hayvanla fotoğraf çekti.

Videoyu sosyal medyada paylaşan kişiye göre, yürüyüş yapan üç kişilik bir grup ayıyla Chipinque Ekoloji Parkı'nda karşılaştı.

Ayı ayağa kalkıp kadınlardan birinin saçlarını koklamaya başlarken, çevredekiler bağırarak hayvanın dikkatini dağıtmaya çalıştı.

Kadınlardan biri birkaç adım ileride beklemeye başlarken diğeri de sırtını dönüp hareketsiz kaldı.

Videoda bu sırada kadının cep telefonunu çıkarıp ensesindeki ayıyla uygun bir poz yakalamaya çalıştığı hayvanın da fotoğraf çekildiğini anlamış gibi kameraya baktığı görülüyor.

Selfie çekiminden sonra ayı kadına dokunmaya çalışıyor. Bu sırada grup hızlı adımlarla sessizce uzaklaşıyor. Sol kulağında çip olan ayının insanlara alışık olduğu tahmin ediliyor. Video, sosyal medyada Cumartesi gününden bu yana iki milyon defadan fazla izlendi.

