"Yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, sonu değil"

ÖZCAN YILDIRIM - Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Şartlar ne olursa olsun arkadaşlarımız işe dönene kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, bu mücadelenin sonu değil." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikasının, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü" ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Eğer bir haksızlığa uğrayan varsa, işten atılanlar varsa bize gelsinler ben buradayım." dediğini aktaran Arslan, bu sözün takipçisi olduklarını söyledi.

Bolu'dan başlayan yürüyüşlerini 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde sonladırmayı planladıkları belirten Arslan, "Sayın Kılıçdaroğlu, cumartesi günü Parti Genel Merkezinde bizi karşılarsa ziyaret edip, yaşanılan sorunun çözümü konusunda kendisinden bir taahhüt almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşlerinin işe iadeler ve sendikal baskıların son bulması bakımından sembolik olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu: