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Yüsra Geyik, Buket Aydın ve Demet Özdemir'in giydiği o hırkayla poz verdi!

03.07.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Arka Sokaklar’ diziyle şöhrete kavuşan Yüsra Geyik son dönemde tatil pozlarıyla dikkat çekiyor. Tatilden pozlarını takipçileriyle paylaşan Geyik, daha önce Buket Aydın ve Demet Özdemir'in de giydiği son dönemin modası o hırkayı giydi. Yüsra Geyik'in sütyensiz hali olay oldu.

Yüsra Geyik, Buket Aydın ve Demet Özdemir'in giydiği o hırkayla poz verdi!

Son olarak Buket Aydın, Demet Özdemir ve Hazal Filiz Küçükköse gibi Türk ünlülerin de giydiği, dünyada sıklıkla tercih edilen tek düğmeli hırkayı Yüsra Geyik de giydi.

‘Arka Sokaklar’ dizisine çocukken dahil olan ve dizide uzun yıllar rol alan Yüsra Geyik tatil pozlarıyla gündem oldu. Arka Sokaklar'dan sonra kısa süre Camdaki Kız'da da oynayan genç oyuncu cesur pozlarına bir yenisini ekledi.

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Fiyatı 7 bin TL ve 10 bin TL arasında değişen hırkayı tatilde tercih eden Arka Sokaklar'ın Zeliş'i sütyensiz pozuyla hayranlarında tam not aldı.

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Yüsra Geyik geçtiğimiz günlerde tanındığı diziyle ilgili "Arka Sokakları hayatımdan çıkarsak, uzuv eksikliği gibi bir hissiyatı olur diye düşünüyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Buket Aydın Demet Özdemir
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