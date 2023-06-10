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  4. Yüsra Geyik dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! "Evleniyoruz"

Yüsra Geyik dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! "Evleniyoruz"

10.06.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisi ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik şimdilerde Aile dizisinde rol alıyor. Cesur tarzı ve oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim sosyal medya hesabından dekolteli pozlarını paylaştı.

Yüsra Geyik dekolteli pozlarını peş peşe paylaştı! "Evleniyoruz"

Oyuncuları arasında Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Yağmur karakterine Yüsra Geyik hayat veriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu dekolteli pozlarıyla nefes kesti.

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32 yaşındaki Yüsra Geyik pozlarına "Ev-le-ni-yo-ruz" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "Bu kız da böyle gelinlik giyer", "Pistlerin aranan yüzü", "Ayağına bas", "Bayılıyoruz" yorumlarında bulundu.

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Ünlü ismin pozlarını beğenenler arasında Merve Oflaz ve Gizem Ünsal da yer aldı.

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Ekran yolculuğuna Hayat Bilgisi dizisiyle başlayan Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteri ile çıkış yakaladı.

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Geyik daha sonra Camdaki Kız’ın kadrosuna katıldı. Ünlü isim şimdilerde Aile dizisinde Yağmur karakterini canlandırıyor.

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Instagram hesabından cesur pozlarını sık sık paylaşan Yüsra Geyik'in 402 bin takipçisi bulunuyor.

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