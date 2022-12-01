Yüsra Geyik her yerden dekolte verdi! 'Aman Hüsnü Çoban görmesin'

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak izleyiciyi üzen Yüsra Geyik, bir süredir herhangi bir projede rol almıyor. Güzel oyuncu, 370 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından cesur stilini paylaştı.

Siyah bir mini elbise tercih eden Yüsra Geyik, aynı pozun renksiz versiyonunu da takipçilerinin beğenisine sundu. Geyik'in paylaşımına ''Aman Hüsnü Çoban görmesin'' ve ''Zeliş'in büyüdüğüne hala inanamıyorum'' gibi yorumlar yapıldı.

Ekran yolculuğuna Hayat Bilgisi dizisiyle başlayan Yüsra Geyik, çocuk yaşlardan beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinden ayrılarak sevenlerini şaşırtmıştı. 16 yıl sonra farklı bir projede rol alan ünlü oyuncu, başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinde Zeliha karakterine hayat verdi.

Camdaki Kız'dan da ayrılan Yüsra Geyik'in ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.



