Yüsra Geyik kimdir? İşte Yüsra Geyik'in sağlık durumu

Zafer Ergin, Onur Bay ve Şevket Çoruh gibi isimlerin yer aldığı Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi "Arka Sokaklar"ın sevilen yüzü Yüsra Geyik, koronavirüse yakalandığı için evinde karantinaya alındı. Ünlü oyuncunun sevenleri nasıl olduğunu merak ederken Yüsra Geyik'in iyi olduğu haberi ile herkes derin bir nefes aldı.

YÜSRA GEYİK KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bölüm içindeki çekimlerini tamamladığı için bir haftalık bir süredir sete gitmeyen Yüsra Geyik, koronavirüsün ilk semptomlarından olan ateş şikayeti ile karşı karşıya kaldı. Ateşi yükseldiği için koronavirüs testi yaptıran 30 yaşındaki güzel oyuncunun covid-19 testi pozitif çıktı. Bu haber üzerine Yüsra Geyik, evinde karantina sürecine girdi.

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990'da Samsun'da dünyaya geldi. İlkokula Samsun'da başlayan genç oyuncu, ailesinin taşınması ile 2. sınıftan itibaren İstanbul Ataköy'de bulunan 60. yıl Ataköy İlköğretim okulunda ilk öğrenimini tamamladı.

Daha ilkokul 4. sınıftayken tiyatro kursuna gitmeye başlayan Yüsra Geyik'in tiyatro hayatı tam da o anda başladı. Kamera karşısına ise ilk olarak 13 yaşındayken "Hayat Bilgisi" dizisi ile geçen Yüsra Geyik, 2006 senesinde Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna girdi.

Arka Sokaklar dizisine başladığında 16 yaşında olan Yüsra Geyik, hâlâ Arka Sokaklar kadrosunda Zeliş karakterini canlandırmaya ve ekran önünde büyümeye devam ediyor.

