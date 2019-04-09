Yusuf Agah Efendi'nin Londra elçiliğinin 225'inci yılı kutlandı

LONDRA (AA) - Osmanlı İmparatorluğunun İngiltere’ye atadığı ilk büyükelçi Yusuf Agah Efendi’nin göreve başlamasının 225’inci yıl dönümü Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğindeki etkinlikte, müzik tarihçisi Dr. Emre Aracı, Yusuf Agah Efendi’nin Londra’ya gelişinin İngiltere’deki yankılarını anlattığı bir konferans verdi. Piyanist Tolgan Ün de Osmanlı Büyükelçisi için ve ondan esinlenilerek bestelenen marşlardan örnekleri icra etti.

Etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yalçın, Yusuf Agah Efendi’nin İngiltere’ye 1793’te geldiğini ve bir yıl sonra da büyükelçi olarak göreve başladığını söyledi.

Yalçın, ilk Osmanlı Büyükelçisinin Londra’ya gelişinin üzerinden geçen 225 yılı bir konferans, müzik ve anekdotlarla dolu bir gecede biraz nostaljiyle anmayı amaçladıklarını kaydetti.

İngiltere ile Türkiye’nin derin bir siyasi, tarihi ve kültürel geçmişi olduğunu belirten Yalçın, düzenledikleri etkinlikle bu tarihe ve iki ülkenin geleceğine ışık tutmayı ümit ettiklerini vurguladı.