HABER

Yusuf bebeğin ilacı için 400 bin lira toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:28 | Son Güncelleme

"Fosfor metabolizması bozukluğu" nedeniyle yoğun bakımda kalan 5 aylık Yusuf Bozkurt'un yurt dışından getirilmesi gereken yaklaşık 400 bin liralık ilacı için sosyal medyada başlatılan kampanya başarıya ulaştı

İSTANBUL (AA) - "Fosfor metabolizması bozukluğu" nedeniyle yoğun bakımda kalan beş aylık Yusuf Bozkurt'un tedavisi için yurt dışından getirilmesi gereken yaklaşık 400 bin liralık ilacın bedeli sosyal medyada başlatılan kampanyayla toplandı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren, İbrahim ve Naciye Bozkurt çiftinin bebeği Yusuf'un tedavisi için yurt dışından getirilmesi gereken ilaç için Sakarya Valiliği'nden izin alınarak, yardım kampanyası başlatıldı.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucunda ilaç için gerekli olan 400 bin lira toplandı. İlacın yurt dışından getirilmesi için ise işlemler başlatıldı.

Yardım kampanyasını sosyal medyadan başlatan gazeteci Mehmet Berk Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların desteğiyle büyüyen kampanyada gerekli olan miktar toplandığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yusuf bebeğin çevresindekilerin kendisine ulaşması üzerine harekete geçtiğini ifade eden Ergin, "Onlara, 'Valilik iznini alırsanız sonuna kadar destek olacağım.' demiştim. Valilikten gerekli izni aldıktan sonra bana haber ettiler. Ben de sözümü tutup sosyal medya hesabımdan destek verdim. Hafta sonu da dahil altı günde 400 bin lira topladık. Yusuf bebek inanıyorum sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Feyzioğlu: Seçmen, YSK'nın seçime müdahale ettiği inancındaFeyzioğlu: Seçmen, YSK'nın seçime müdahale ettiği inancında
Bedri Baykam: Türkiye'den çıkmış fikrin dünyaya mal olması bizi mutlu ettiBedri Baykam: Türkiye'den çıkmış fikrin dünyaya mal olması bizi mutlu etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek Fosfor metabolizması bozukluğu kampanya sosyal medya Yusuf Bozkurt

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Yurda geri dönmeyen 4 kız çocuğu her yerde aranıyor

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

BUDO'dan sefer iptali

BUDO'dan sefer iptali

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Almanya’dan gelip, iğde ağaçları için nöbet tutuyor

Almanya'dan geldi, nöbet tutuyor! Tam 40 tane...

Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu!

Beşiktaş saldırısından 3 sene sonra acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.