HABER

Yusuf el-Karadavi'nin kızının gözaltı süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 20:04 | Son Güncelleme

Mısır'da Ulusal Güvenlik Savcılığı Yusuf el-Karadavi'nin kızının gözaltı süresini 15 gün uzattı

KAHİRE (AA) - Mısır’da Ulusal Güvenlik Savcılığı eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin Kızı Ala el-Karadavi’nin gözaltı süresini 15 gün uzattı.

Basın açıklaması yapan Ala el-Karadavi’nin avukatı Ahmed Madi, Mısır Ulusal Güvenlik Savcılığı’nın müvekkili hakkında 15 gün gözaltı kararı verdiğini söyledi.

Madi, “Terör cemaatine katılmak” suçlamasıyla Ala el-Karadavi hakkında başka bir soruşturma başlatıldığını ve bu nedenle 15 gün gözaltı kararı verildiğini kaydetti.

Karadavi’nin karara tepki gösterdiğini aktaran avukat, müvekkilinin süresiz açlık grevine başlamayı kararlaştırdığını ifade etti.

Kahire Ceza Mahkemesi dün iki yıldır gözaltında tutulan Ala el-Karadavi hakkında şartlı tahliye kararı vermişti.

- Ne olmuştu?

Ala Karadavi ve eşi Husam Halef Temmuz 2017’de Mısır'ın kuzeyindeki Sahil eş-Şemali bölgesindeki evlerinde gözaltına alınmış, Karadavi 300 gün boyunca hücrede tutulmuş ve ailesi ile görüşmesine izin verilmemişti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından Ala el-Karadavi ile ilgili yapılan açıklamada, "kendisine uygulananların uluslararası normlara göre işkence olarak kabul edildiği" belirtilmişti.

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'
Seher'in gelinlik hayali gerçekleştiSeher'in gelinlik hayali gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gözaltı kızı süresi uzatıldı Yusuf el-Karadavi

En Çok Okunan Haberler

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.