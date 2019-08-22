HABER

Yusuf Emir'in tedavisi için ailesi yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 16:46 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Hıdıroğlu çifti, serabral palsy (beyin felci) hastası olan 8 yaşındaki oğlulları Yusuf Emir'in, Ukrayna'da yapılacak tedavisi için hayırseverlerden destek bekliyor.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Hıdıroğlu çifti, serabral palsy (beyin felci) hastası olan 8 yaşındaki oğlulları Yusuf Emir'in, Ukrayna'da yapılacak tedavisi için hayırseverlerden destek bekliyor. Dört çocuklu Hıdıroğlu ailesinin 3'üncü çocuğu olan Yusuf Emir'in doğumunda her şeyin normal olduğunu söyleyen annesi, Serap Hıdıroğlu (32), oğlunun birkaç gün sonra rahatsızlandığını ve kaldırıldığı hastanede kan değişimi yapıldığını söyledi. 20 gün Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüp ardından yapılan kontrollerinde serabral palsy (beyin felci) hastası olduğunu öğrendiklerini belirten anne Serap Hıdıroğlu, "Oğlumuz 6 iken durumunda farklılık gördük. Ağlamıyor, yürüyemiyor ve tepki vermiyordu. Doktora götürdük ve serabral palsy (beyin felci) hastası olduğunu öğrendik. Bir takım ameliyat ve tedavilerden sonra fizik tedaviye başladık. Hatay Devlet Hastanesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile Adana Balcalı Hastanesi'nde yapılan tedavilerinden sonra başladığımız fizik tedavi ile daha önce tepki vermeyen oğlumuz kısmen de olsa tepki vermeye ve emeklemeye başladı. Ancak tek başına oturamıyor. Şu anda son aşama olarak Ukrayna'da ameliyat ve tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun içinde hayırseverlerin desteğini bekliyoruz" dedi. DESTEK İSTEDİ Bu arada işitme sorunu da yaşayan Yusuf Emir'nin beyin ameliyatından sonra işitme cihazı takıldığını söyleyen babası İbrahim Hıdıroğlu, oğlunun kısmen duyduğunu söyleyerek, doktorları aracılığıyla Ukrayna'da tedavisinin mümkün olduğunu öğrendiğini belirtti. Hıdıroğlu, "Tedavisi Türkiye'de kısmen yapılıyor. Tavsiye üzerine Ukrayna'daki doktorlarla görüştük. Bize yüzde 10-60 arasında iyileşir denildi. Bizim için yüzde 1 de olsa iyi bir gelişmedir. Çocuk gözümüzün önünde eriyor, Ukrayna bizim için büyük bir şans, bir umut yolculuğudur. Zaten yüzde 100 iyileşmesi mümkün değil. Yine de iyileşeceğinden umutluyuz. Maddi sıkıntılarımız nedeniyle tek başımıza yapamıyoruz. Şu an maddi boyutu var, hayırseverlerin desteğini bekliyoruz. Güzel insanlardan destek bekliyoruz" diye konuştu. HATAY VALİLİĞİ'NDEN YARDIM KAMPANYASI İZNİ ALDI Yusuf Emir'in Ukrayna’da ameliyat ve tedavisi için maddi imkanları olmadığını belirten babası Hıdıroğlu, Hatay Valiliği'ne yaptıkları başvurudan sonra, bu gün itibari ile aldıkları izin çerçevesinde hayırseverlerin yardımlarını beklediklerini ifade ederek, kampanya konusunda destek olanlara teşekkür etti. Öte yandan, Yusuf Emir'in 6 yaşındaki kardeşi Belinay Umut ise ağabeyinin bir an önce iyileşmesini ve beraber oynamak istediğini söyledi.

PARTNERBeklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?Beklenen açıklama geldi! Aşk mı yaşıyorlar?
Ege Denizi'nde deprem!Ege Denizi'nde deprem!
Kesici aletle yaralanan köpek yeni yuvasındaKesici aletle yaralanan köpek yeni yuvasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

Bu sefer siyasi paylaşım değil! Deniz kenarında...

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Şırnak şehitleri uğurlandı

Şırnak şehitleri uğurlandı

Son dakika Balıkesir Edremit'te yangın! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

Alev alev yanıyor! Yerleşim yerlerini de tehdit ediyor

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

Fethiye’de makilik alanda yangın

Fethiye’de makilik alanda yangın

Son dakika: İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.