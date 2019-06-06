Yusuf Goncagül'den Zarifoğlu şiirine klip

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Yusuf Goncagül, Cahit Zarifoğlu'nun "Sultan" şiirinden bestelediği "Esirgeme" klibini, şairin vefatının 32. yılında müzikseverlerle buluşturdu.

Goncagül'ün geçen yıl çıkardığı "Biri Var" albümünde yer alan eserin klibinde, Zarifoğlu'nun oğlu Ahmet Zarifoğlu rol aldı.

Ahenk Müzik etiketiyle çıkan albümde, Zarifoğlu'nun yanı sıra Lütfi Arslan, Aziz Mahmud Hüdai ve Aşık Veysel'in eserlerini de seslendiren Yusuf Goncagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sözü ve müziği bana ait olan 'Bırakma Kendini' ve 'Biri Var'a klip yapmıştık. Bu arada TRT Müzik de iki eserimize klip çekti. Onları da sayarsak albümün beşinci klibini 'Esirgeme' eserine çektik." dedi.

Goncagül, bu eserin gönlünde ayrı bir yeri olduğuna işaret ederek, "Hem albümün sevilen eserlerinden olması hem de Cahit Zarifoğlu'nun vefat yıldönümü vesilesiyle böyle bir çalışmanın uygun olacağını düşündük ve kolları sıvadık. Umarım şiire ve Zarifoğlu'na bir nebze dikkat çekmeye vesile olur." diye konuştu.

Zarifoğlu'nun bu şiiri kendi kimliğinden yola çıkarak çok samimi bir dille yazdığı değerlendirmesinde bulunan Goncagül, şunları kaydetti: