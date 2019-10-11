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Yusuf Güney'den komando marşı! Sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı devam ederken şarkıcı Yusuf Güney'den anlamlı bir video geldi. Güney'in polislerle okuduğu komando marşı sosyal medyada gündem oldu.

Yusuf Güney'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı konu alarak çektiği video Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Güney, Erzincan'da bir araya geldiği polislerle Komando Marşı'nı söyledi. Kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kıran videoya, Twitter'da binlerce kullanıcı yorum yağdırdı.

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"UYKULAR HARAM"

Güney, kişisel ınstagram hesabından "Bir Operasyon var bu gece... Uykular haram, içimiz buruk dualarla sağsağlim kahramanlarımızı beklemekteyiz. Sesi soluğu çıkmayan susan tüm soysuzlara gelsin; Erzincan POMEM'deki kahraman polislerimizin kükreyişleri" notuyla polislerle birlikte söylediği komando marşını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Güney komando marşı

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