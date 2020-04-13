Yusuf Güney hiç görülmeyen bir Süleyman Soylu fotoğrafı paylaştı! 'Kendinden geçmişti'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini söyledi. Bu kararın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu istifayı onaylamamasını istedi. Bu isimlerden biri de Yusuf Güney'di.

Yusuf Güney sosyal medya hesabından kendi çektiği bir fotoğrafı ilk kez paylaştı! Güney paylaşımında şunları yazdı:

""Bu ülke için canını dişine takmış makamının keyfini sürmek yerine tüm zamanını yurdun dört bir köşesinde milletine adamış ve görevini layiğiyle yapan sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifasını şahsım adına kabul etmiyorum. Sebebi ne olursa olsun sayın Cumhurbaşkanımızdan gereğinin yapılmasını ve istifayı kabul etmemesini rica ediyorum... Fotoğrafı (Yıllar önce helikopterle Hakkari'nin üst bölgelerinden birine giderken bizzat kendim çekmiştim.)

Yorgunluktan bitap düşmüş onca ses gürültüye tehlikeye rağmen kendinden geçmişti Bakanımız, içim parçalanmıştı. Bir gün hak etmediği bir durum ile karşılaşırsa bizzat sizler de görün diye sakladığım bir fotoğraftır... Kardeşlerim sayın Cumhurbaşkanımızın profilini yorum mesaj yağmuruna tutalım herkes istifayı kabul etmeyiniz hashtagi adı altında yapsın lütfen."



