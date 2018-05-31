MAGAZİN

Yusuf Güney'in paylaştığı görüntü montaj mı? Gözler Seda Sayan'da!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.05.2018 11:58 | Son Güncelleme

Yusuf Güney, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak Seda Sayan'a ateş püskürdü. Ancak Yusuf Güney'in paylaştığı ekran görüntüsü Seda Sayan'ın programına ait mi?

Yusuf Güney'in paylaştığı görüntü montaj mı? Gözler Seda Sayan'da!

Yusuf Güney Şubat ayında Seda Sayan'ın programına katıldı. Yusuf Güney programa katıldıktan aylar sonra ortaya yayından alınmış bir ekran görüntüsü çıktı.

Ekran görüntüsünde Seda Sayan ve Yusuf Güney'in birlikte şarkı söylediği ancak altyazı bandında 'Seda Sayan ve Yağız'dan unutulmayacak düet' yazdığı görülüyor.

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Bu ekran görüntüsünü gören Yusuf Güney de Instagram hesabından 'Seda Sayan ve akılsız ekibi' başlıklı bir yazı paylaşarak Seda Sayan'a ateş püskürdü.

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YUSUF GÜNEY'İN ADI YANLIŞ YAZILMAMIŞ

Posta'nın haberine göre Seda Sayan'ın programında Yusuf Güney'in adının yanlış yazılmamış.

Öte yandan, Seda Sayan'ın programında kullanılan altyazı bandının rengi açık pembe, Yusuf Güney'in paylaştığı ekran görüntüsünde ise mor.

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Bu da o ekran görüntüsünün montaj olabileceğini kanıtlar nitelikte. Şimdi gözler Yusuf Güney'in zehir zemberek sözlerle hedef aldığı Seda Sayan'da...

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Anahtar Kelimeler:
seda sayan Yusuf Güney

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