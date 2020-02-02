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Yusuf Karul oğluyla birlikte kameraların karşısına geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 09:08 | Son Güncelleme

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, yeni klibinde oğluyla birlikte oynadı.Yusuf Karul, sözü ve müziği kendisine ait olan “Artık Sana Dönemem”i kliplendirdi.

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, yeni klibinde oğluyla birlikte oynadı.
Yusuf Karul, sözü ve müziği kendisine ait olan “Artık Sana Dönemem”i kliplendirdi. Utku Çılgın’ın yönettiği klipte ünlü şarkıcının oğlu Muhammet de rol aldı. Oğluyla klipte oynamanın gurur verici olduğunu söyleyen Yusuf Karul, onun oyunculuğuna da güvendiğini söyledi.
Yönetmen Utku Çılgın ise, güzel bir eseri kliplendirdiklerini, klibin Türk filmi tadında ve oldukça duygusal olduğunu söyledi.

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