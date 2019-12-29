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  4. Yusuf Karul stüdyoya girdi

Yusuf Karul stüdyoya girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 09:37 | Son Güncelleme

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, şimdi de bir Roman şarkısı için stüdyoya girdi.“Bırakma Beni” albümüyle büyük beğeni toplayan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Karul, yakın bir zamanda sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Göçmen Kuşlar’ı kliplendirmişti.

Arabesk-fantezi müzikte adından çokça söz ettiren Yusuf Karul, şimdi de bir Roman şarkısı için stüdyoya girdi.
“Bırakma Beni” albümüyle büyük beğeni toplayan ve hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Yusuf Karul, yakın bir zamanda sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Göçmen Kuşlar’ı kliplendirmişti. Karul, bu kez de yine sözü ve müziği kendisine ait olan bir Roman havası için stüdyoya girdi.
Eserin okumalarına başlayan şarkıcı, tarzının dışındaki bu şarkıya çok güvendiğini, eserin kısa sürede düğünlerde dillere düşeceğine inandığını söyledi.

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