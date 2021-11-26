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Yusuf Kavaklı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yusuf Kavaklı'nın hastalığı ne?

26.11.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV ekranlarında yaptığı programla tanınan Yusuf Kavaklı’nın rahatsızlandığı bildirildi. Programda Cuma sohbetleri yapan Yusuf Kavaklı ile ilgili açıklama geldi. Ünlü hocanın saçlarının dökülmeye başlandığı belirtildi.

Yusuf Kavaklı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yusuf Kavaklı'nın hastalığı ne?

Nur Viral’in Beyaz TV ekranlarında sunduğu dini programda soruları yanıtlayan Yusuf Kavaklı’nın son hâli şaşırttı. Uzun süredir rahatsızlıkla mücadele eden Yusuf Kavaklı’nın kullandığı ağır ilaçlar nedeniyle saçlarının dökülmeye başladığı aktarıldı.

YUSUF KAVAKLI'NIN HASTALIĞI NE?

Beyaz TV’de "Cuma sohbetleri” yapan Yusuf Kavaklı, uzun zamandır rahatsızlıkla mücadele ediyor. Programın son bölümünde ağır bir ilaç kullandığını ve bundan dolayı saçlarının dökülmeye başladığını açıklayan Yusuf Kavaklı, geçen hafta sunucu Nur Viral'a "Bir ilaç kullanıyorum. Haftaya programa bere ile gelirsem şaşırma. Saçlarım dökülüyor." ifadelerini kullandı.

Nur Viral de Yusuf Kavaklı'nın sözlerinin ardından gözyaşlarına hâkim olamadı.

Yusuf Kavaklı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yusuf Kavaklı'nın hastalığı ne?

YUSUF KAVAKLI KİMDİR?

1946’da Sivas'ta doğan Yusuf Kavaklı, ilkokulu köyünde bitirdikten sonra 1970’te İstanbul İmam-Hatip Lisesinden, 1974 yılında ise İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu.

24 Ağustos 1966’da Eyüp Müftülüğüne bağlı Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak memuriyete başlayan Yusuf Kavaklı, 17 Aralık 1975’te Bayrampaşa endüstri meslek lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak tayin edildi ve 1977’de Zeytinburnu İmam Hatip Lisesine tayin edildi.

1977-1979 yıllarında Zeytinburnu İmam Hatip Lisesinde Öğretmen ve Müdür yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Kavaklı, 1 Ağustos 1979-30 Kasım 1980 yıllarında vatani görevini yedek subay olarak Ankara-Mamak-229. piyade alayında tamamladı.

Askerlik görevini bitirdikten sorna Diyanet İşleri Başkanlığında denetçi imtihanına giren Yusuf Kavaklı, 1981’de İstanbul Bakırköy müftülüğüne murakıp olarak tayin oldu.

1982’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Belçika‘ya Din Dersi Öğretmeni olarak gönderilen Yusuf Kavaklı, 1982-1986 yıllarında Belçika’da din dersi öğretmenliği yaptı. Belçika’da öğretmenlik yaparken 1984-1986 yıllarında Tercüman Gazetesi’nin Avrupa baskısında “cuma sohbetleri” başlığı altında haftalık sohbet yazıları yazan Yusuf Kavaklı, hastalığı için, "Kolay ama bir kısım riskleri var" ifadelerini kullandı.

Nur Viral ise, "Evet hocamız bir sağlık mücadelesi var, hepinizden hocamız için dua bekliyoruz" dedi.

Yusuf Kavaklı’nın tedavisi Çapa Tıp Fakültesi'nde devam ediyor.

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