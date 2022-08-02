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Yusuf Sofioğlu kimdir? Piyade Er Yusuf Sofioğlu nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

02.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yusuf Sofioğlu son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak edildi. Milli savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından çok sayıda vatandaş internette araştırma yapıyor. Peki Yusuf Sofioğlu kimdir? Piyade Er Yusuf Sofioğlu nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi? Ayrıntılar haberimizde...

Yusuf Sofioğlu kimdir? Piyade Er Yusuf Sofioğlu nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?

Yusuf Sofioğlu ile ilgili son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Basında yer alan acı haber sonrası "Yusuf Sofioğlu kimdir? Piyade Er Yusuf Sofioğlu nereli, kaç yaşındaydı, evli miydi?" sorularının yanıtı merak edildi. İşte detaylar...

YUSUF SOFİOĞLU KİMDİR?

Yusuf Sofioğlu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamada bulunuldu.

Yusuf Sofioğlu, 2 Ağustos 2022 Salı günü şehit düştüğü belirtildi.

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Yusuf Sofioğlu ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız, 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

29 Temmuz'da Hatay'da araç kazası sonucu yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayara şehit düştü.

YUSUF SOFİOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDAYDI, EVLİ MİYDİ?

29 Temmuz'da Hatay'da araç kazası sonucu yaralanan ve 2 Ağustos'ta şehit düşerek yaşamını kaybeden Yusuf Sofioğlu'nun hayatıyla ilgili bilgilere detaylar netleştikçe yer verilecektir...

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker Milli Savunma Bakanlığı
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