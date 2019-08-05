Yusuf, yaşama tutunamadı

Sebahattin AYDIN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde 2 yıldır lösemiyle mücadele eden Yusuf İslam Daşdemir (14), hayatını kaybetti.

Dilovası'nda yaşayan Yusuf İslam Daşdemir, 2 yıl önce lösemi hastalığı teşhisiyle tedavi görmeye başladı. Yusuf İslam Daşdemir, dün Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. 4 çocuk sahibi Muhacir ve Gönül Daşdemir çifti, Yusuf İslam'ın ölümüyle gözyaşı döktü. Yusuf İslam Daşdemir'in cenazesi bugün Dilovası'nda toprağa verildi.

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