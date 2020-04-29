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Yusuf Yazıcı: Maskeyle futbol olmaz!

FRANSA HABERLERİ  | 29.04.2020 21:03 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi ve Lille Kulübü'nde yaşananlara dair özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı: Maskeyle futbol olmaz!

A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı, Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi ve Lille Kulübü'nde yaşananlara dair özel açıklamalarda bulundu. NTV'ye konuşan milli oyuncu, futbolun zihinsel bir oyun olduğunu ve kafalar rahat olmazsa bunun keyif vermeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı.

"BÖYLE OYNAMAK KOLAY DEĞİLDİ"

Yazıcı,"Fransa Ligue 1'in iptal edilmesi benim için de sürpriz oldu. Daha iki gün önce Fransa'ya nasıl döneriz diye sportif direktörümüzle görüşmüştük. Antrenman programlarını yapmaya başlamıştık. Performans antrenmanlarında taktığımız maskeler oluyor, onunla bile antrenman yapmak çok zor oluyor. Maskeyle maç yapmanın kolay olduğunu düşünmüyorum. Maske ile maç olmaz. Bu iş fiziksel bir oyun ama büyük payı zihinsel. Zihin rahat olmazsa oynayamazsın, istediklerini yapamazsın. Çok zor bir durum. Çok futbolcu istemez, sonuçta ailesi var, ailesini, sağlığını düşünür oynayamaz. Böyle oynamak kolay değildi." diyerek maske ile maç yapmanın zorluklarını aktardı.

"İPTAL OLMASI BENİM İÇİN GÜZEL OLDU"

Euro2020'nin ertelenmesinin kendisi için iyi olduğunu da ifade eden Yusuf Yazıcı "Bugün sakatlıktan sonra 4. ayım oldu. Büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmaya başlayacaktım zaten. EURO 2020'de oynamayı çok istiyordum, iptal olması benim için güzel oldu. İşime yaradı diyebilirim" şeklinde konuştu.

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