Lille, Yusuf Yazıcı’nın sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve milli oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de top koşturan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sezonu kapattı. Fransız kulübü, Monaco’ya 5-1 mağlup oldukları karşılaşmada sakatlanarak 87. dakikada oyundan alınan başarılı oyuncunun sağ diz çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat edileceğini bildirdi.

Sezon başında Trabzonspor’dan Lille’e transfer olan Yusuf, toplamda 25 maça çıkıp 1 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Yusuf Yazıcı, ayrıca A Milli Futbol Takımı’nın Haziran ayında mücadele edeceği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da forma giyemeyecek.

