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  4. Yusuf Yerkel'in acı günü! 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit'i toprağa verdi

Yusuf Yerkel'in acı günü! 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit'i toprağa verdi

04.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Frankfurt Ticaret Ataşesi Yusuf Yerkel'in yaşamını yitiren 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit Yerkel, Ankara'da toprağa verildi. Yusuf Yerkel ve eşi Sümeyra Keleş Yerkel, cenazede taziyeleri kabul etti. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Emir Zahit Yerkel, son yolculuğuna uğurlandı.

Yusuf Yerkel'in acı günü! 3 yaşındaki oğlu Emir Zahit'i toprağa verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Yerkelin, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oğlu Emir Zahit Yerkel yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Emir Zahit Yerkel’in cenazesi, bugün Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da katıldı. Yusuf Yerkel ve eşi Sümeyra Keleş Yerkel, cenazede taziyeleri kabul etti. Öğle kılınan cenaze namazının ardından Emir Zahit Yerkel, son yolculuğuna uğurlandı.

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(DHA)

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Ankara
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