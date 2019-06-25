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Yusuf'a havai fişekli doğum günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 12:09 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde yaşayan down sendromlu Yusuf Erat, 22'nci yaşına, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürpriz kutlamayla girdi.  Sur ilçesindeki Saraykapı semtinde ailesiyle yaşayan down sendromlu Yusuf Erat için esnaf ve mahalleli sokakta sürpriz doğum günü partisi hazırladı.

Yusuf'a havai fişekli doğum günü kutlaması

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde yaşayan down sendromlu Yusuf Erat, 22'nci yaşına, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürpriz kutlamayla girdi.
Sur ilçesindeki Saraykapı semtinde ailesiyle yaşayan down sendromlu Yusuf Erat için esnaf ve mahalleli sokakta sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Doğum günü için özel olarak yaptırılan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Erat için daha sonra havai fişek gösterisi düzenlendi.
Mahallede çok sevilen Erat, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olmak istediğini söyleyince mahalleli tarafından afişler bastırılarak sembolik olarak muhtar adayı gösterilmişti.

FOTOĞRAFLI

Yusuf'a havai fişekli doğum günü kutlamasıYusuf'a havai fişekli doğum günü kutlamasıYusuf'a havai fişekli doğum günü kutlamasıYusuf'a havai fişekli doğum günü kutlaması

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