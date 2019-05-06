Yusufeli Barajı tamamlandığında 600 bin kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak

Yusufeli Barajı’nda gövde betonunun dörtte biri tamamlandı. Gövde yüksekliği 94 metreye yükselen baraj, tamamlandığında Eyfel kulesinden sadece 25 metre kısa olacak. Aynı zamanda 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak.

Artvin’de, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde ise dünyanın 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES projesinin gövdesinin yüzde 25’i tamamlandı. Bittiğinde Eyfel kulesinden 25 metre daha kısa olacak olan baraj inşaatında ise 94 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı.

Gövde betonun 2 yılda tamamlanması planlanıyor

Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajda günde 7 bin metreküp, ayda ise 200 bin metreküp beton dökülmesi planlanıyor. Yapılan programlamada gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.

200 adet Konut yapımına eş değer beton döküldü

Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatında Nisan ayı itibariyle 7.500 metreküp baraj gövde betonu dökülerek rekor seviyeye ulaştı. Bu miktar 1.000 mikser betona eşdeğer olup; bu miktar beton ile 200 adet konut yapımına eş değerde. Tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğinde olacak olan Yusufeli barajında, bugün itibariyle 1 milyon metreküp beton dökümü tamamlandı. Son beton dökümüyle barajın gövde yüksekliği 94 metreye ulaştı. Bu sayı ile gövdenin yüzde 25’nin tamamlanmış oldu.