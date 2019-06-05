Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, mazbatasını aldı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini kazanan AK Parti adayı Eyüp Aytekin, mazbatasını aldı.

Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, yeniden yapıldı. Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı. Eyüp Aytekin, bugün mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Aytekin'in mazbatasını Yusufeli İlçe Seçim Kurulu Hâkimi Sarp Şenbaşlar verdi. Mazbata töreninde başkan Aytekin'e partililer de eşlik etti. Partililer ve ilçe sakinleri, Yusufeli Belediye Başkanlığını kazanan Aytekin'in mazbatasını almasını alkışlayarak kutladı.