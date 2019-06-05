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Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:50 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini kazanan AK Parti adayı Eyüp Aytekin, mazbatasını aldı.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yapılan itirazlar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenen belediye başkanlığı seçimini kazanan AK Parti adayı Eyüp Aytekin, mazbatasını aldı.

Yusufeli ilçesinde, AK Parti'li aday Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, yeniden yapıldı. Seçimlerde, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 2 bin 428 oy alırken, en yakın rakibi CHP adayı Barış Demirci de 2 bin 63 oyda kaldı. Eyüp Aytekin, bugün mazbatasını almak üzere İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Aytekin'in mazbatasını Yusufeli İlçe Seçim Kurulu Hâkimi Sarp Şenbaşlar verdi. Mazbata töreninde başkan Aytekin'e partililer de eşlik etti. Partililer ve ilçe sakinleri, Yusufeli Belediye Başkanlığını kazanan Aytekin'in mazbatasını almasını alkışlayarak kutladı.

EYÜP AYTEKİN KİMDİR

15 Mart 1964 tarihinde Artvin ili Yusufeli ilçesi Çıralı Köyü’nde doğdu. İlkokulu Çıralı köyünde okudu. Ortaokul ve liseyi 1982 yılında Trabzon İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Aytekin, 1982 yılında girdiği 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni 1987 yılında bitirdi. Öğretmenliğe Antalya Elmalı İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Aytekin, 1991 yılında Yusufeli İmam Hatip Lisesi'ne atandı. Uzun yıllar ilçedeki okullarda eğitim ve idarecilik görevlerini sürdüren Aytekin, 2008 tarihinde görevinden ayrılarak AK Parti’den aday gösterildiği 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Yusufeli Belediye Başkanlığı'na seçildi. Aytekin, evli ve 3 çocuk babası.

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