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  4. Yusufeli Dereiçi köyündeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

Yusufeli Dereiçi köyündeki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor

17.03.2021 22:58 | Son Güncelleme:
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Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde çıkan yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti.
Alınan bilgilere göre, 200 haneli köy merkezinde bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede rüzgar nedeniyle çevredeki evlere sıçradı. Çoğunluğu ahşap olan evlerdeki yangının mahalledeki diğer evlere de sıçraması ile 30 civarında ev ile çok sayıda baraka ve ahır yandı. Çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın da telef olduğu yangına Artvin ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği’nin arazözleri ile müdahale edilirken, köy halkı da çalışmalara destek verdi. 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, yangında soğutma çalışmaları akşam saatlerinde de devam etti.

"Köyde çıkan üçüncü yangın”
Köylü sakinlerinden Nurettin Eğilmez, "Burası daracık bir köy. Evler 4-5 katlı. Evlerin hepsi yandı. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yangın çıktığında ben Yusufeli’ndeydim. 30 ev yandı. Benim evde hanım vardı. Kafasından yararlanmış. Artvin’e götürdüler. Hayvanlarımız vardı kurtardık. İki katlı evim vardı kız kardeşim ve benim. Yanan evimin yanına yaklaşamadım. Hayvanlar yanmış. Bu 3’ncü büyük yangın. Diğerleri elektrik ve samanlıktan dolayı çıkmıştı” diye konuştu.

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