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Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 20:28 | Son Güncelleme

Festivalde Erzurum, Rize, Artvin ve ilçelerinden getirilen 102 boğa arenaya çıkacak

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali" başladı.

Yusufeli Belediyesi ile Yusufeli Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Geliştirme Derneğince Derekapı mevkisinde gerçekleştirilen festivalde Erzurum, Rize, Artvin ve ilçelerinden getirilen 102 boğa yer alıyor.

Festivalin ilk gününde "deste", "ayak", "küçük orta" ve "süper baş" kategorilerinde 60 boğa arenaya çıktı.

Baş boğa sahibinin 16 bin lira ile ödüllendirileceği festivalde toplam 80 bin lira ödül dağıtılacak.

Festival, yarın yapılacak "büyük orta", "başaltı" ve "baş" güreşleriyle sona erecek.

Boğa güreşlerinde hakemlik yapan Vakkas Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin ilçeye ekonomi ve turizm anlamında önemli bir canlılık sağladığını söyledi.

Festivalde hobi olarak hakemlik yaptığını anlatan Bayram, "Burada boğaların birbirini parçalamaları, ciddi zarar vermeleri kesinlikle söz konusu değil. Boğaların zarar görmemesi için gerekli tüm kontroller yapılıyor. Bugün burada meraların efendisini seçiyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Dursun Sağlam da keyif alarak güreşleri izlediğini, güzel bir atmosfer oluşturulduğunu kaydetti.

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Artvin Boğa güreşleri DEREKAPI Yusufeli

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