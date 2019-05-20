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Yusufeli seçiminde yeni gelişme! 2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

SEÇİM HABERLERİ  | 20.05.2019 11:18 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle, YSK tarafından yenilenen seçimler öncesi MHP adayını çekti. AK Parti ve MHP, 2 Haziran’da yapılacak olan seçimlere Cumhur ittifakıyla girme kararı aldı.

Yusufeli seçiminde yeni gelişme! 2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerin ardından CHP'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. İlçede yeniden seçim heyecanı yaşanırken seçim sonucu MHP’nın oylarına kaldı.

SEÇİM SONUCUNU MHP OYLARI BELİRLEYECEK

Yeniden sandık başına gidecek Yusufeli'nde seçim heyecanı yaşanırken, 542 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Erdal Demirci seçimlerden çekilme kararı aldı. İlçede Cumhur ittifakı AK Partili Eyüp Aytekin’le seçimlere katılacak. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP farklı adaylarla seçime girmiş, AK Parti adayı Eyüp Aytekin bin 819 oy alırken, MHP’li Erdal Demirci ise 542 oy almıştı. YSK’nın ilçede seçimlerin yenilenmesine karar vermesinin ardından genel merkez talimatıyla MHP, 2 Haziran’da yapılacak olan seçimlere Cumhur ittifakıyla girecek.

MHP Yusufeli ilçe Başkan Hüseyin Çakaloğlu yaptığı açıklamada, ”31 Mart yerel seçimlerine kendi adayımızla girmiştik. Fakat seçimlerin yenilenmesinin ardından genel merkezin talimatıyla 2 Haziran’daki seçimlere Cumhur ittifakıyla girme kararı aldık” dedi.

"MİLLETİN İRADESİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNE"

Cumhur ittifakı adayı AK Partili Eyüp Aytekin 2 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili yaptığı açıklamada "Tekrar bir seçime gidiyoruz. Milletin iradesi başımızın gözümün üstüne. 2 Haziran seçimlerine hazırlıklarımız, Ramazan ayı nedeniyle sakin, sessiz bir seçim kampanyasıyla devam ediyor. Bundan önce 10 yıllık belediye başkanlığı görevim ve bundan sonra ilçemize katabileceklerimizi halkımızla paylaşıyoruz. Yusufeli ilçemiz zor bir süreçten geçiyor. Yeni yerleşim yeriyle, barajları ve kamulaştırmalarıyla insanlarımızın sorunlarının olduğu bir coğrafya burası. Bu sorunların cevabını ve çaresi AK Parti iktidarı çözebilir. Dolayısıyla Ak Partiden bir belediye başkan olması gerektiğini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. İnşallah 2 Haziran’da yapılacak seçimlerimiz ülkemiz ilimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

"YUSUFELİ'NDE HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Cumhuriyet Halk Partisi adayı (CHP) adayı Barış Demirci seçimlere 16 gün kaldığını ifade ederek, “Biz 31 Mart seçimlerinde hem AK Parti seçmeninden, hem de Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninden oy aldık. Eğer biz o gün alabildiysek bugün daha fazlasını alabileceğimizi düşünüyorum. Bizim en sağımız Fatih Sultan Mehmet’e kadar gidiyor, en solumuz Mustafa Kemal Atatürk’e kadar gidiyor. Bu neden bizim Milliyetçi Hareket Partisi tabanıyla anlaşamayacağımız bir neden yok. Çünkü bizler Yusufeli milliyetçiliği yapacağımızı söylüyoruz. Çünkü bizler halkın yanında durup tüm mağduriyetlerin çözüm noktasında mücadele vereceğimiz söylüyoruz. Seçimlere 14 gün kaldı seçimlere her şey ortada, ilçemiz için hayırlısı. Hak yerini bulacak, Yusufeli’nde her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

Yusufeli'nde 2 Haziran’da yapılacak belediye seçimlerine 5 bin 219 seçmen sandığa gidecek.

(İHA)


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Yusufeli MHP Artvin YSK aday

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