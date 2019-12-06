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Yusufeli yeni yerleşim yeri şekillenmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 09:09 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerindeki çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi.Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri Şantiyesi’ndeki toplantıya, Vali Doruk’un yanı sıra Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerindeki çalışmaları değerlendirmek amacıyla bir toplantı düzenlendi.
Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri Şantiyesi’ndeki toplantıya, Vali Doruk’un yanı sıra Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, DSİ 26. Bölge Müdürü Celal Tokalak, Artvin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, İl Genel Meclis Başkanı Furkan Çakmak ile ilgili kurum amirleri katıldı.
Artvin’de Çoruh Nehri üzerinde inşası devam eden Yusufeli Barajı’nın göl suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerindeki çalışmalar devam ediyor.
Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından yeni yerleşim yerinde bir süre incelemelerde bulunan Vali Doruk, yeni yerleşim yerinin bin 535 dekar alan üzerine inşa edildiğini söyledi.
Yusufeli Barajı ve HES’nin suları altında kalacak olan Yusufeli ilçe merkezini yeni yerleşim yerine taşınacağını anımsatan Vali Doruk, “Alt yapı çalışmaları tamamlandı. Üst yapı çalışmaları ise hızla devam ediyor. Kamu binalarının inşaatında sona gelindi. Çalışmaları yerinde görüp, değerlendirme için alanda incelemelerde bulunduk. Aylık değerlendirme toplantılarımızı yapıyoruz. Koordinasyon gerektiren hususlar hakkında fikir alış verişinde bulunuyoruz. Şayet aksayan yönler varsa iş birliğiyle gideriyoruz.
Çalışmalar tamamlandığında yeni ilçenin güzel bir görünüme kavuşacağını vurgulayan Vali Doruk, “Çalışmalarımız gayet güzel ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Yusufeli barajının su tutmasıyla birlikte, yeni ilçemiz Yusufeli göl manzaralı bir görünüme kavuşacak. Yani Yusufeli barajının kıyısında bir ilçe olacak. Yeşillendirmesi ve çevre düzenlemesi ile örnek bir ilçe olacak. Süreçler planladığı gibi devam ediyor bir aksaklık yok, planladığı vakitte de tamamlanacak" diye konuştu.

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