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Yusufeli'de MHP'den AK Parti adayına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 13:40 | Son Güncelleme

Yusufeli'de MHP'den AK Parti adayına destek

ARTVİN (AA) - Artvin’in Yusufeli ilçesinde 2 Haziran’da yapılacak Yusufeli Belediye Başkanlığı yenileme seçimlerinde MHP, AK Parti adayını destekleyecek.

Yüksek Seçim Kurulunun kararı ile Yusufeli'de 2 Haziran’da yenilenecek belediye başkanlığı seçimlerine saylı günler kala MHP adayını çekerek Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti adayı Eyüp Aytekin'e destek verme kararı aldı.

MHP Artvin İl Başkanı Serdar Kılınç, yaptığı açıklamada, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adayı ile seçimlere katıldığını anımsatarak, Yusufeli halkının sandığa giderek bir tercihte bulunduğu belirtti.

CHP'nin seçim sonuçlarına itirazda bulunduğunu ve YSK'nin seçimlerin yenilenmesine karar verdiğini hatırlatan Kılınç, "Tüm yurtta Cumhur İttifakı ruhunun hakim olduğu bir ortamda genel merkezimizin ve liderimizin talimatları, adayımızla ve teşkilatlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda 2 Haziran’da yapılacak yenileme seçimlerinde Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti adayı Eyüp Aytekin’i destekleme kararı aldık. İnşallah bu kararla Yusufeli'de hayırlı sonuçlar elde edeceğiz". ifadesini kullandı.

İttifak sonrası Yusufeli'nde yeni bir sayfa açılacağını belirten Kılınç, tüm yaşanmışlıklara rağmen, devlet için, millet için, daha güzel bir Yusufeli için, MHP olarak Eyüp Aytekin'e destek vereceklerini bildirdi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti adayı Eyüp Aytekin 1819, CHP adayı Barış Demirci 1816, MHP Adayı Erdal Demirci 542, diğer siyasi parti adayları da 34 oy almıştı. CHP’nin seçim sonuçlarına itirazı sonrası YSK ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın bire inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar vermişti.

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Artvin MHP yenileme seçimi Yusufeli

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