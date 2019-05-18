Yusufeli’de yeniden seçim heyecanı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen, 2 Haziran’da yeniden yapılacak seçimlerin heyecanı yaşanıyor.

Yusufeli'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen ilk sayımlarda CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla önde bitirdi. 1015 numaralı sandığa yapılan itirazlar üzerine tekrarlanan sayımlarda ise AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin, 1819 oy ile seçimi kazandı. CHP'li Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı ancak 1015 numaralı sandıkta 4 oy pusulası tespit edilemedi. Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutulurken, İl Seçim Kurulu'na itiraz edildi. Diğer itiraz konularıyla birlikte bu kez ilçedeki 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre, AK Parti adayı Eyüp Aytekin 1 oy farkla seçimi kazandı. İlçede toplam 5 oy pusulası ise tespit edilemedi. Başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

CHP, kayıp oy pusulaları olduğu, başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği ve kısıtlıların oy kullandırıldığı gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla seçimin Yusufeli'nde yenilenmesi talebiyle YSK'ya başvurdu. Başvurunun ardından YSK, seçimi iptal edip, 2 Haziran Pazar günü tekrarlanmasına karar verdi.

İLÇEDE SEÇİM HEYECANI

Yeniden sandık başına gidecek Yusufeli’nde seçim heyecanı yaşanıyor. Vatandaşlar, seçimlerde kazanacak adaylardan beklentilerini açıkladı. İlçede yaşayan İrfan Şerif, “Hangi aday hayırlı ise o kazansın. İlçemize hayırlı hizmetler bekliyoruz. Tüm adaylar bizim arkadaşımız, bizim evladımız. İlçemiz yerleşim yeri taşınacak. Bu süreçte seçilecek başkandan çok şey bekliyoruz” dedi. İsrafil Taşçı ise, “Hayırlısı neyse o olsun. Ben bir taraf değilim. Güzel hizmetler bekliyoruz” diye konuştu.

Baraj inşaatlarından dolayı büyük sorunlar olduğunu söyleyen Ahmet Özer de “Yeni ilçe yerinin yapılması, yolların yapılması ilçenin taşınması gibi sorunlarımız var. Bu sıkıntıların çözülmesi için iyi bir belediye başkanına ihtiyacımız var. İnşallah hak eden kazanır” şeklinde konuştu.

İbrahim Demirci de, “İlçemize hangisi hayırlı hizmet edecekse o kazansın. Yeni yerleşim yerinde yapılacak alt yapıda üst yapıda işler var. Güzel projeler bekliyoruz” derken Gülseren Kaya ise “Hak eden kazansın. Hakkımızda hayırlı olsun” dedi.