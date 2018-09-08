"Yusufelililer eskiye oranla daha güzel bir ilçe merkezine kavuşacaklar"

ARTVİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yusufelililer eskiye oranla daha müreffeh, daha güzel bir ilçe merkezine ve oturacakları yuvaya kavuşacaklar, hiç merak etmesinler." dedi.
Bakan Pakdemirli, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yusufeli Barajı şantiye sahasında basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük millet ve büyük devlet olmanın gerekliliklerinden birinin de mega projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile helikopterle bölgede yaptıkları incelemelere ilişkin bilgi aktaran Pakdemirli, "Gerçekten çok zor bir coğrafya, bu coğrafyada inşaat yapmak zor ama dediğim gibi mega projeleri yapan bir iktidar var 15 yıldır. Bunları düşünmek, ortaya koymak, hayal bile edebilmek gerçekten vizyon ister. Ben, Sayın Bakanımızla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki böyle bir ekibin parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.
Pakdemirli, Ovit ve Zigana Tüneli gibi büyük projelerin önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:
"Gerçekten zor bir coğrafya, vatandaşlarımız, milletimiz için bu coğrafya kolaylaştırılıyor. Allah'a şükürler olsun bugün de bu barajımızla ilgili çalışmaların önemli kısmının bittiğini gördük. Yüzde 60-70 mertebesinde tamamlanma var burada. İnşallah 2020 yılında bitecek ve senelik 600 milyon lira hatta yeni kurlarla belki 1 milyar liranın üzerinde Türkiye ekonomisine ve cari açığımıza katkıda bulunacak bir projenin içindeyiz."
Bakan Pakdemirli, bir gazetecinin, "Yusufeli ilçesinin yer değişimine ilişkin çalışmalar daha önce belirtilen tarihe yetiştirilebilecek mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"Siz hiç merak etmeyin, Cumhurbaşkanımız söz verdiyse biz de onun sözünü yerine getirmek için elimizden geleni ilgili bakanlıklarla yaparız. Bakanlığa yeni atandım ama bütün barajlarımızı yavaş yavaş dolaşıyorum. Baraj havzalarında vatandaşlarımızın bir yerden bir yere toplanmasında yani yer değiştirmesinde bugüne kadar yapılmış olan uygulamalara bakıldığında, vatandaşlarımız eski oturdukları mahallelerden çok daha iyi mahallelere taşınıyorlar. Hasankeyf'e gittik, orada bizim altyapısını, TOKİ'nin de üstyapısını yaptığı evlerde oturasımız geldi, keza Ilısu Barajı'nda da öyle. Eskiye oranla çok daha planlı, çok daha güzel, iki misli büyük ilçeye kavuşacak Yusufelililer, biraz daha sabırlı olsunlar. Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse sözü tabii ki geçerlidir, sözü asla yerde kalmayacaktır. Yusufelililer eskiye oranla daha müreffeh, daha güzel bir ilçe merkezine ve oturacakları yuvaya kavuşacaklar hiç merak etmesinler."
- "Mühendis olarak gurur duyuyorum"
Bakan Turhan ise şantiye sahasındaki toplantıda DSİ Genel Müdürünün, bu bölgede enerji amaçlı 17 baraj yapılacağı ve Çoruh Havzası'nın Türkiye'nin enerji havzalarından biri olacağından bahsettiğini aktardı.
Barajların yapıldığı ortam şartlarının çok etkileyici olduğunun altını çizen Turhan, "Buraya, yaklaşık 5 kilometre dağın içerisinden yapılmış helezonik tünelden ulaştık. Baraj gövdesi bittiğinde bu noktaya kadar betonarme yapı ulaşacak. Aşağıda da betonlama çalışmalarını gördük. Beton malzemeler kanalların, tünellerin içerisinden geliyor, santralde beton oluyor ve havadan özel yapılmış tesislerle döküleceği yere ulaşıyor." dedi.
Turhan, projenin hayata geçirilmesi noktasında emeği bulunan herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:
"Ben Türk mühendisliğinin, Türkiye'deki özel sektörümüzün, kamu kurumlarının böyle zor ortam şartlarında bu projeyi gerçekleştirdiği için bir mühendis olarak her şeyden önce gurur duyuyorum. Böyle büyük projeleri yapabilen bir devletin, bir milletin ferdi olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Bu büyük projeleri hayal edip ülkemize kazandırmak tabi ki büyük düşünenlerin işleridir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun ekibinin hayal ettiği, bugüne kadar yaptıkları ve yapacakları 'Bu ülkede ekonomik kriz var' diyenlere en güzel cevaptır. Biz, 'Yorgunluğun çaresi koşmaktır' diyen bir medeniyetin evlatları olarak ülkemizi yollar, barajlar, her türlü tesis ve hizmetlerle imar etmeye devam edeceğiz, devam ediyoruz."
"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”
Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi
ABD bu iddiayla çalkalanıyor! Trump’ın çalınan mektubu yayınlandı
Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı
CHP'de deprem! Hep birlikte istifa ettiler
Ayşegül'den günlerdir haber yok! 'Güle oynaya gitti'
80 bin kişi alınacak!
Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Okuyucu Yorumları 0 yorum