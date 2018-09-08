"Yusufelililer eskiye oranla daha güzel bir ilçe merkezine kavuşacaklar"

ARTVİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yusufelililer eskiye oranla daha müreffeh, daha güzel bir ilçe merkezine ve oturacakları yuvaya kavuşacaklar, hiç merak etmesinler." dedi.

Bakan Pakdemirli, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yusufeli Barajı şantiye sahasında basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük millet ve büyük devlet olmanın gerekliliklerinden birinin de mega projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile helikopterle bölgede yaptıkları incelemelere ilişkin bilgi aktaran Pakdemirli, "Gerçekten çok zor bir coğrafya, bu coğrafyada inşaat yapmak zor ama dediğim gibi mega projeleri yapan bir iktidar var 15 yıldır. Bunları düşünmek, ortaya koymak, hayal bile edebilmek gerçekten vizyon ister. Ben, Sayın Bakanımızla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki böyle bir ekibin parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, Ovit ve Zigana Tüneli gibi büyük projelerin önemine dikkati çekerek şöyle devam etti: