HABER

"Yusufelililer eskiye oranla daha güzel bir ilçe merkezine kavuşacaklar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yusufelililer eskiye oranla daha müreffeh, daha güzel bir ilçe merkezine ve oturacakları yuvaya kavuşacaklar, hiç merak etmesinler" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Böyle büyük projeleri yapabilen bir devletin, bir milletin ferdi olmaktan çok büyük gurur duyuyorum"

ARTVİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yusufelililer eskiye oranla daha müreffeh, daha güzel bir ilçe merkezine ve oturacakları yuvaya kavuşacaklar, hiç merak etmesinler." dedi.

Bakan Pakdemirli, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Yusufeli Barajı şantiye sahasında basına kapalı gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük millet ve büyük devlet olmanın gerekliliklerinden birinin de mega projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile helikopterle bölgede yaptıkları incelemelere ilişkin bilgi aktaran Pakdemirli, "Gerçekten çok zor bir coğrafya, bu coğrafyada inşaat yapmak zor ama dediğim gibi mega projeleri yapan bir iktidar var 15 yıldır. Bunları düşünmek, ortaya koymak, hayal bile edebilmek gerçekten vizyon ister. Ben, Sayın Bakanımızla beraber Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki böyle bir ekibin parçası olmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, Ovit ve Zigana Tüneli gibi büyük projelerin önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Gerçekten zor bir coğrafya, vatandaşlarımız, milletimiz için bu coğrafya kolaylaştırılıyor. Allah'a şükürler olsun bugün de bu barajımızla ilgili çalışmaların önemli kısmının bittiğini gördük. Yüzde 60-70 mertebesinde tamamlanma var burada. İnşallah 2020 yılında bitecek ve senelik 600 milyon lira hatta yeni kurlarla belki 1 milyar liranın üzerinde Türkiye ekonomisine ve cari açığımıza katkıda bulunacak bir projenin içindeyiz."

Bakan Pakdemirli, bir gazetecinin, "Yusufeli ilçesinin yer değişimine ilişkin çalışmalar daha önce belirtilen tarihe yetiştirilebilecek mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Siz hiç merak etmeyin, Cumhurbaşkanımız söz verdiyse biz de onun sözünü yerine getirmek için elimizden geleni ilgili bakanlıklarla yaparız. Bakanlığa yeni atandım ama bütün barajlarımızı yavaş yavaş dolaşıyorum. Baraj havzalarında vatandaşlarımızın bir yerden bir yere toplanmasında yani yer değiştirmesinde bugüne kadar yapılmış olan uygulamalara bakıldığında, vatandaşlarımız eski oturdukları mahallelerden çok daha iyi mahallelere taşınıyorlar. Hasankeyf'e gittik, orada bizim altyapısını, TOKİ'nin de üstyapısını yaptığı evlerde oturasımız geldi, keza Ilısu Barajı'nda da öyle. Eskiye oranla çok daha planlı, çok daha güzel, iki misli büyük ilçeye kavuşacak Yusufelililer, biraz daha sabırlı olsunlar. Cumhurbaşkanımız ne söz verdiyse sözü tabii ki geçerlidir, sözü asla yerde kalmayacaktır. Yusufelililer eskiye oranla daha müreffeh, daha güzel bir ilçe merkezine ve oturacakları yuvaya kavuşacaklar hiç merak etmesinler."

- "Mühendis olarak gurur duyuyorum"

Bakan Turhan ise şantiye sahasındaki toplantıda DSİ Genel Müdürünün, bu bölgede enerji amaçlı 17 baraj yapılacağı ve Çoruh Havzası'nın Türkiye'nin enerji havzalarından biri olacağından bahsettiğini aktardı.

Barajların yapıldığı ortam şartlarının çok etkileyici olduğunun altını çizen Turhan, "Buraya, yaklaşık 5 kilometre dağın içerisinden yapılmış helezonik tünelden ulaştık. Baraj gövdesi bittiğinde bu noktaya kadar betonarme yapı ulaşacak. Aşağıda da betonlama çalışmalarını gördük. Beton malzemeler kanalların, tünellerin içerisinden geliyor, santralde beton oluyor ve havadan özel yapılmış tesislerle döküleceği yere ulaşıyor." dedi.

Turhan, projenin hayata geçirilmesi noktasında emeği bulunan herkese teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Ben Türk mühendisliğinin, Türkiye'deki özel sektörümüzün, kamu kurumlarının böyle zor ortam şartlarında bu projeyi gerçekleştirdiği için bir mühendis olarak her şeyden önce gurur duyuyorum. Böyle büyük projeleri yapabilen bir devletin, bir milletin ferdi olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Bu büyük projeleri hayal edip ülkemize kazandırmak tabi ki büyük düşünenlerin işleridir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun ekibinin hayal ettiği, bugüne kadar yaptıkları ve yapacakları 'Bu ülkede ekonomik kriz var' diyenlere en güzel cevaptır. Biz, 'Yorgunluğun çaresi koşmaktır' diyen bir medeniyetin evlatları olarak ülkemizi yollar, barajlar, her türlü tesis ve hizmetlerle imar etmeye devam edeceğiz, devam ediyoruz."

PARTNERErkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...Erkek aslanın zor anları... 9 dişinin arasında...
İzmir Fuarı'nın açılış konseri Nazan Öncel'denİzmir Fuarı'nın açılış konseri Nazan Öncel'den
40'ın üstünde Türkiye kökenli İsveç vatandaşı, vekillik için yarışıyor40'ın üstünde Türkiye kökenli İsveç vatandaşı, vekillik için yarışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Artvin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Yusufeli Barajında inceleme

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Son dakika... Basra'daki olaylarda bilanço açıklandı

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Önder Fırat İdil Fırat'a resti çekti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

İlginizi Çekebilir

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Eskişehir'de 17 günlük kocasını kalbinden bıçakladı

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

Tunceli Valisi ile Ferhat Tunç sosyal medyada birbirine girdi

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli'de iğrenç olay! 'Bir gecede boşalttık evi'

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.