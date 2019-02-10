Yusufelililer yeni yerleşim yerlerini gezdiler

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren Yusufeli Barajı’nın tamamlanması ile sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni arazi ve yapılan çalışmalar ilçe sakinlerine düzenlenen bir gezi ile anlatıldı.

Yusufeli Belediyesi tarafından organize edilen yeni yerleşim yeri gezisine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişi otobüslerle yeni ilçe merkezinin yapılacağı bölgeye taşınırken, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin burada ilçe sakinlerine bilgiler verdi, sorularını cevapladı. İlk kez bölgeye böyle bir gezi düzenlediğini belirten ilçe halkı Başkan Aytekin’e teşekkür ederken, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce yürütülen Yusufeli ilçesi ve köyleri yeni yerleşim yerleri altyapı çalışmaları inşaatında ise çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında 3 adet (Çevreli, Tekkale, İşhan) yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları ve yeni ilçenin altyapı kalemleri (Atıksu, yağmursuyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı) yapılıyor. Alt yapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık olarak 1 milyon metreküp kazı yapılırken, kazı çalışmalarının yüzde 14’lük kısmı tamamlandı.