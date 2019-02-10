HABER

Yusufelililer yeni yerleşim yerlerini gezdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:39 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren Yusufeli Barajı’nın tamamlanması ile sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni arazi ve yapılan çalışmalar ilçe sakinlerine düzenlenen bir gezi ile anlatıldı.Yusufeli Belediyesi tarafından organize edilen yeni yerleşim yeri gezisine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

Yusufelililer yeni yerleşim yerlerini gezdiler

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren Yusufeli Barajı’nın tamamlanması ile sular altında kalacak olan ilçe merkezinin taşınacağı yeni arazi ve yapılan çalışmalar ilçe sakinlerine düzenlenen bir gezi ile anlatıldı.
Yusufeli Belediyesi tarafından organize edilen yeni yerleşim yeri gezisine ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Yüzlerce kişi otobüslerle yeni ilçe merkezinin yapılacağı bölgeye taşınırken, Belediye Başkanı Eyüp Aytekin burada ilçe sakinlerine bilgiler verdi, sorularını cevapladı. İlk kez bölgeye böyle bir gezi düzenlediğini belirten ilçe halkı Başkan Aytekin’e teşekkür ederken, DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce yürütülen Yusufeli ilçesi ve köyleri yeni yerleşim yerleri altyapı çalışmaları inşaatında ise çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında 3 adet (Çevreli, Tekkale, İşhan) yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmaları ve yeni ilçenin altyapı kalemleri (Atıksu, yağmursuyu, elektrik hatları, destekleme, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, toprak taşınması, sulama sistemi, dere ıslahı) yapılıyor. Alt yapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık olarak 1 milyon metreküp kazı yapılırken, kazı çalışmalarının yüzde 14’lük kısmı tamamlandı.

7. kez taşınacak
Öte yandan Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve 4 köyü sular altında bırakacak. İlçenin 150 yıllık tarihinde bugüne kadar 6 defa yeri değiştirilirken, 7. defa taşınmaya hazırlanıyor. Yansıtıcılar Mevkii’ndeki yeni yerleşim yeri için başlatılan alt yapı çalışmaları sürerken, bölgede bin 638 konut yapılması planlanıyor.

Yusufelililer yeni yerleşim yerlerini gezdiler

Yusufelililer yeni yerleşim yerlerini gezdiler

Yusufelililer yeni yerleşim yerlerini gezdiler

Yusufelililer yeni yerleşim yerlerini gezdiler

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Engelli genç kızın gelinlik hayali gerçek olduEngelli genç kızın gelinlik hayali gerçek oldu
Ünlü bağlama virtüözünden ders alarak yetişiyorlarÜnlü bağlama virtüözünden ders alarak yetişiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Türkiye'nin konuştuğu 'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Kartal'daki enkaz bölgesinde acı olay!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Kartal'da hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba- oğulun feci ölümü!

Baba- oğulun feci ölümü!

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Baş ağrısı şikayetiyle gitti! Hayatı karardı...

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Kartal'da arama kurtarma çalışmaları sona erdi

Rus ve Ukraynalı 66 kadın için karar verildi! Hepsi aynı yerden kurtarıldı...

Hepsi aynı yerden kurtarıldı... 66 kadın için karar verildi!

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Bakan Soylu duyurdu: Büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

Kırklareli'nde şaşırtan görüntü... İzleyenler hayran kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.