Yusufeli’nde 10 ahşap ev yandı: 1 ölü

Nusret DURUR/YSUUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde, tek katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangında, alevlerin arasında kalan Miktat Temiz (80) yaşamını yitirdi.

Yangın, saat 20:30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tek katlı ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine köye gelen Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangında, 10 ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evden çıkamayan Miktat Temiz de yanarak can verdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

