HABER

Yusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, kokusu ve tadı çok beğenilen dut pekmezi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Yusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyor

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, kokusu ve tadı çok beğenilen dut pekmezi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Yörede 40 yıldır pekmez üreten köylüler, yetiştirdikleri dutlardan pekmez yaparak, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Yusufeli'nin İşhan köyünde yaşayanlar, bölgede topladıkları dutlarla pekmez yaparak, asırlık geleneği sürdürüyor. İşledikleri dutları pekmeze dönüştüren Osanmaz ailesinin bireyleri, vücuda çok faydası olan pekmezin her üründe olduğu gibi doğal olanının tercih edildiğini söyledi. Köydeki evlerinde geleneksel yöntemlerle pekmez üreten Süleyman, Şaziye, Ömer Faruk ve Kıvanç Osanmaz, bu sayede aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Pekmezin yapılışını anlatan Süleyman Osanmaz, "Önce ağacı sallayarak dutları topluyoruz. Bu toplanan dutları getiririz taşta kaynatıyoruz. Pişme işlemi sonrası dutların suyunu da çıkarıyoruz. Geri kalanları yine en az 4 saat kaynatıyoruz. Bu sayede pekmez ortaya çıkıyor. Pekmezde asla katkı yoktur. Pekmezi yörede asla balla değişmeyiz. Pekmezin yeri çok ayrıdır bizim için. Pazar sıkıntımız yok. Pekmeze ilgi var, hemen alıcı buluyor" dedi
10 ayda yaklaşık 250 kilo pekmez üreten aile bireyleri, kilo fiyatının 30- 40 lira olduğunu söyledi.

FOTOĞRAFLI

Yusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyorYusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyorYusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyorYusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyor

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdıTrabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Yerli turistler dönüş yolunda, trafik durma noktasına geldiYerli turistler dönüş yolunda, trafik durma noktasına geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ve Azerbaycan Nahçıvan'da ortak askeri tatbikat başlattı

Ortak tatbikat! 5 bin asker katılıyor

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Trabzon'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

İstanbul surları tehlike altında

Büyük tehlike: Görüldüğü andan itibaren yok edilmeli

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.