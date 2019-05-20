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Yusufeli'nde MHP'li aday çekildi, AK Parti desteklenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:29 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran'da tekrarlanacak.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin'in 31 Mart'ta 3 oy farkla kazandığı; ancak CHP'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) iptal edilen belediye başkanlığı seçimi, 2 Haziran'da tekrarlanacak. MHP'nin adayı Erdal Demirci, seçimden çekilerek, AK Parti'li Aytekin'i destekleyeceğini açıkladı. Yusufeli'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde, oy verme işleminin sona ermesinin ardından ıslak imzalı sandık sonuçlarına göre, 3 oy farkla AK Parti'li aday Eyüp Aytekin kazandı. Seçimde Eyüp Aytekin 1819, CHP'li aday Barış Demirci 1815, MHP'li aday Erdal Demirci ise 542 oy aldı. CHP, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediğini gerekçe göstererek, olağanüstü itirazda bulundu. YSK ise 2 kısıtlı seçmenin oy kullanmaması gerekirken, oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle Yusufeli Belediye Başkanlığı seçimini iptal edip, 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. AK PARTİ DESTEKLENECEK Yusufeli'nde, 31 Mart'ta aday olan MHP'li Erdal Demirci, seçimden çekilerek, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin'i destekleyeceğini açıkladı. MHP Yusufeli ilçe Başkan Hüseyin Çakaloğlu, yaptığı açıklamada, "31 Mart yerel seçimlerine kendi adayımızla girmiştik; fakat seçimlerin yenilenmesinin ardından Genel Merkez'in talimatıyla 2 Haziran'daki seçimlere 'cumhur ittifakı'yla girme kararı aldık. Milletimizin desteğiyle bu seçimi kazanacağız" dedi. MHP'li Erdal Demirci ise Yusufeli'nde 'cumhur ittifakı'nın kazanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte yarış içinde olmayacağımız bildirildi. 'Cumhur ittifakı'nın kazanması için birlikte hareket edilmesi kararı çıktı. Biz burada 'cumhur ittifakı'nın seçimi kazanabilmesi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. AYTEKİN: 2 HAZİRAN, BUGÜNDEN DAHA GÜZEL OLACAK AK Parti'nin Yusufeli Belediye Başkanı adayı Eyüp Aytekin de 2 Haziran'da, 31 Mart seçiminden daha iyi sonuç alacaklarına inandıklarını belirterek, "Seçim sürecinde vatandaşlara icraatlarımızı anlattık, 5 ve 10 yıllık planlarımızı anlattık. 2 Haziran'daki seçim için çalışmalarımızı yine aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ramazan olması dolayısı ile çalışmalarımızı ramazanın ruhuna uygun olarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret edip fikirlerini alıyoruz, onlara uygun çözümlerimizi söylüyoruz. Umarım önümüzdeki seçim hem ilçemiz hem de ülkemiz için hayırlı olur. Daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. 2 Haziran bugünden daha güzel olacak" dedi.

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