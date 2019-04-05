Yusufeli’nde seçime itiraz eden CHP’ye AK Parti’den cevap geldi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde seçime itiraz eden CHP’lilere AK Parti’den cevap verdi. İlçe Seçim Kurulu AK Parti İtiraz Yetkilisi İsmail Hakkı Tekin, “7 farklı sandıktaki tüm oylar açılmış ve CHP’nin herhangi bir oy çalındığı veya oy kaybettiği iddiası ispatlanamamıştır” dedi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ilk sayımlarında Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. İtiraz üzerine yeniden yapılan sayımda bu kez AK Parti adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla seçimi önde tamamladı. Daha sonra CHP’liler, 5 oy pusulasının kayıp olduğunu iddiasıyla itirazda bulundu. Bu itirazlar üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından 7 farklı sandıktaki tüm oylar yeniden sayıldı. CHP’nin herhangi bir oyunun çalındığını, oy kaybettiği iddialarının ispatlanmadığını belirten İlçe Seçim Kurulu AK Parti İtiraz Yetkilisi İsmail Hakkı Tekin, “Her nasılsa CHP kendisinin önde olduğunu zannederek kutlamalarını bu yönde sürdürmüşlerdir. Oysa ki sandık sonuç tutanaklarında AK Parti 3 oyla seçimi önde tamamladığı aşikardır. Soyut iddialar üzerine CHP ilçe seçim kuruluna itirazlarını sürdürmeye devam etmiştir. Tabi bu soyut itirazların ilçe seçim kurulu tarafından değerlendirilirken hiçbir şekilde kapalı kapılar ardında yapılmadığı ortadadır. Çünkü ilçe seçim kurulunda bir başkan iki memur ve tüm siyasi partilerin temsilcileri yer almaktadır. 7 ayrı sandığı yapılan 4 oy kaybı yaşadığı iddiaları neticesinde Yusufeli İlçe Seçim Kurulu bir karar almıştır. 7 farklı sandıktaki tüm oylar açılmış ve CHP’nin herhangi bir oy çalındığı veya oy kaybettiği iddiası ispatlanamamıştır. 1015 nolu sandık kurulu tutanak defterinin bir adet zarf ve oy pusulalarının kabinde kullanılmış sandığa atılmadan iptal edilmiştir. Yine aynı tutanakta bir adet İYİ genel meclis üyesi pusulası, 2 adet belediye başkanlığı pusulası, 2 adet belediye meclis pusulası kabinde bırakılmış, sandığa atılmamıştır şeklinde sandık kurulu tutanak defterine işlenmiştir. CHP’nin 4 oy kaybımız var iddiaları bu şekilde ilçe seçim kurulu tarafından söz konusu sandık tutanak defterine işlendiği aslında herhangi bir oy kaybının olmadığı doğrulamaktadır. Muhalefet partisinin oylarımızın kaybolduğu, oylarımızın çalındığı hususu ağır bir itham oluşturmaktadır. AK Parti İlçe Seçim Kurulana itiraz yetkilisi hukukçuları olarak söz konusu itham ve iddiaların doğru olmadığını tüm kamuoyunun bilmesini önemli arz ediyoruz” şeklinde konuştu.