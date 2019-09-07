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Yusufeli’nde üç köy için fiziki yapılaşma yüzde 33 seviyesine ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Artvin’de baraj nedeniyle sular alında kalacak olan Yusufeli’nde yeniden inşa edilecek olan 3 köyün fiziki gerçekleşmesi yüzde 33 seviyeye ulaştı.İnşaatı tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli’nin üç köy yeniden inşa ediliyor.

Yusufeli’nde üç köy için fiziki yapılaşma yüzde 33 seviyesine ulaştı

Artvin’de baraj nedeniyle sular alında kalacak olan Yusufeli’nde yeniden inşa edilecek olan 3 köyün fiziki gerçekleşmesi yüzde 33 seviyeye ulaştı.
İnşaatı tamamlandığında Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli’nin üç köy yeniden inşa ediliyor. Sular altında kalacak olan Çevreli, Tekkale ve İşhan, köylerinin fiziki gerçekleşmesi yüzde 33 seviyeye ulaştı. DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen Çevreli, Tekkale ve İşhan köylerinin yeni köy yerleşim yerinin altyapı çalışmalarına başlandı. Bugüne kadar 2 milyon metreküp civarında kazı, 80 metre taş duvar ve batardo 11 ve 12’nin topuk imalatları tamamlandı. Ada kazıları, taş duvar, batardoların palye çalışmaları ve altyapı uygulama proje işlerine devam ediliyor.
Yusufeli Barajı ve HES inşaatı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yanı sıra 7 köy yeniden inşa edilecek. Yusufeli’nin yeni yerleşim yerinde yapılaşma hızla ilerlerken, sular altında kalacak olan Çevreli, Tekkale ve İşhan, Yeniköy, Irmakyanı, Meşeli, Çeltikdüzü köyleri yeniden inşa edilecek.

Yusufeli’nde üç köy için fiziki yapılaşma yüzde 33 seviyesine ulaştı

Yusufeli’nde üç köy için fiziki yapılaşma yüzde 33 seviyesine ulaştı

Yusufeli’nde üç köy için fiziki yapılaşma yüzde 33 seviyesine ulaştı

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