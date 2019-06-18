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Yusufeli’nde yanan 10 evden geriye enkaz yığınları kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde 1 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, yanan 10 evden geriye enkaz yığınları kaldı.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde 1 kişinin yaşamını yitirdiği yangında, yanan 10 evden geriye enkaz yığınları kaldı. Evleri yanan aileler, yetkililerden yardım istedi. Yusufeli ilçesi Dokumacılar köyünde dün saat 20.30 sıralarında, ahşap bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yandaki evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye Yusufeli Belediyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında, 10 ev kullanılmaz hale gelirken, evinden çıkamayan Miktat Temiz (80) hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürerken, soğutma çalışmalarının devam ettiği köyde, facianın boyutu da gün ağarınca ortaya çıktı. 'ÇARESİZ İZLEDİK' Evi yanan Celal Temiz, yangını çaresiz gözlerle izlediklerini belirterek, "Yangın sırasında evi boşalttık. İneğimizi aldım. Yangın hızla yayıldı. İtfaiye geldi müdahale etti. Biz öylece çaresiz izledik. Yangını söndürdüler. Yapacak bir şeyimiz yok. Biz burada aç susuz ne yapacağız. Devletimizden yardım istiyoruz. Şu anda bir komşumuza misafir olduk. Misafirlik de fazla olmaz. Ne yapacağımızı bilmiyorum" dedi. 'YEĞENİM GELDİ 'YANIYORUZ' DEDİ' Yeğeninin uyarmasıyla eşini alarak evden çıktıklarını anlatan Muzaffer Temiz de yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtti. Temiz, "Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz. Yeğenim geldi 'yanıyoruz' dedi. Dumanları görüp evden çıktık. Hanımı dışarı çeşmenin olduğu yere götürdüm. Söndürmeye gayret ettik, mücadele verdik ama söndüremedik. Evlerimiz kullanılamaz halde. Umarız bize yardım eli uzatılır" diye konuştu.

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