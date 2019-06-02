Yusufeli'ndeki yenileme seçimleri

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart seçimlerinin iptaline karar verilen Yusufeli'nde gerçekleştirilen yenileme seçimlerinde, 20 sandıkta oy kullanıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, geçerli oyların 2 bin 446'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin seçimi kazandı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Demirci 2 bin 79, Saadet Partisinin adayı Mustafa Aksoy ise 19 oy aldı.

Parti binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, bugün yenilenen seçimlerde 10 yıl boyunca Yusufeli'ne çok güzel hizmetler kazdırmış Eyüp Aytekin'in kazandığını belirterek, "Hak yerini buldu, emanet ehlinde kaldı." ifadesini kullandı.

Balta, Yusufeli'nin AK Parti'nin bayrağını Türkiye'de daima en yüksekte taşımış bir ilçe olduğunu söyleyerek, "31 Mart'ta Yusufelililer şaka yaptı, CHP'liler de bunu gerçek zannetti. AK Parti seçimleri almış bulunmaktadır. Ben sonuçların ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.