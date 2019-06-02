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Yusufeli'ndeki yenileme seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 20:17 | Son Güncelleme

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin kazandı - AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta: - "Bugün yenilenen seçimlerde 10 yıl boyunca Yusufeli'ne çok güzel hizmetler kazandırmış Eyüp Aytekin kazandı. Hak yerini buldu, emanet ehlinde kaldı"

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart seçimlerinin iptaline karar verilen Yusufeli'nde gerçekleştirilen yenileme seçimlerinde, 20 sandıkta oy kullanıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, geçerli oyların 2 bin 446'sını alan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin seçimi kazandı. Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Barış Demirci 2 bin 79, Saadet Partisinin adayı Mustafa Aksoy ise 19 oy aldı.

Parti binası önünde basın mensuplarına açıklama yapan AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, bugün yenilenen seçimlerde 10 yıl boyunca Yusufeli'ne çok güzel hizmetler kazdırmış Eyüp Aytekin'in kazandığını belirterek, "Hak yerini buldu, emanet ehlinde kaldı." ifadesini kullandı.

Balta, Yusufeli'nin AK Parti'nin bayrağını Türkiye'de daima en yüksekte taşımış bir ilçe olduğunu söyleyerek, "31 Mart'ta Yusufelililer şaka yaptı, CHP'liler de bunu gerçek zannetti. AK Parti seçimleri almış bulunmaktadır. Ben sonuçların ülkemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Seçim sürecinin demokratik bir anlayış içinde geçmesini sağlayan ilçe halkına teşekkür eden Balta, "Yine seçimlerin yenilenme kararı sonrası adaylığını çekerek AK Parti'ye destek veren MHP adayı ve teşkilatına da gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Eyüp Aytekin ise demokrasinin kaybedeninin olmayacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Hakikaten uzun bir seçim süreci geçirdik. Vatandaşlarımız ilçesinin geleceğine sahip çıktı. Özellikle Cumhur İttifakı'yla birlikte 2 Haziran sürecine gitmemiz yeni bir sinerji katmış oldu. Ben bu vesileyle emeği geçen bütün hemşehrilerime, Cumhur İttifakı'nın iki değerli teşkilatına çok çok teşekkür ediyorum."

Parti binasının önünde toplanan vatandaşlar, Aytekin'i tebrik etti.

Yusufeli'nde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde 3 oy farkla AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin kazanmış, CHP'nin adayı Barış Demirci ise seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

CHP'nin seçim sonuçlarına itirazını görüşen YSK, ilçede 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek aradaki farkın 1'e inmesi nedeniyle seçimlerin iptaline karar vermişti.

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