Yuttuğu madeni para bağırsaklarında kaldı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, elindeki madeni parayı yutan Göktürk Semih Erbil (8) hastanelik oldu. Röntgen filminde çocuğun bağırsağında kaldığı belirlenen madeni paranın doğal yoldan çıkması bekleniyor.

Atakum ilçesinde Göktürk Semih Erbil, evde kardeşiyle oyun oynarken elindeki madeni 50 kuruşu, istemeden yuttu. Çocuk, olayı anlattığı babası Erkut Ebil tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgen filminde madeni paranın çocuğun bağırsaklarında olduğu belirlendi. Doktorlar, doğal yolla paranın çıkabileceğini belirterek çocuğu taburcu etti.

Yaşadıklarını anlatan Göktürk Semih Erbil, "Ben parayı harçlığımdan kalan parayı kumbarama atacaktım. Kardeşimle oynuyorduk. Bu sırada koluma çarptı ve para ağzıma kaçtı. Ben de hemen babamın yanına geldim" dedi.

'ALLAH KORUDU'

Oğlunu madeni para yuttuğunu duyunca apar topar hastaneye götürdüğünü anlatan Erkut Erbil de "Allah'a şükür yine ucuz atlattık. Yemek borusuna değil de nefes borusuna gitseydi düşünemiyorum bile. Hastaneden dönerken gözlerim doldu. Çocuğumu o şekilde görmüş olmak çok kötü. Allah düşmanımın başına vermesin. Paranın operasyona gerek olmadan çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.