HABER

Yuttuğu madeni para bağırsaklarında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:19 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, elindeki madeni parayı yutan Göktürk Semih Erbil (8) hastanelik oldu.

Yuttuğu madeni para bağırsaklarında kaldı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, elindeki madeni parayı yutan Göktürk Semih Erbil (8) hastanelik oldu. Röntgen filminde çocuğun bağırsağında kaldığı belirlenen madeni paranın doğal yoldan çıkması bekleniyor.
Atakum ilçesinde Göktürk Semih Erbil, evde kardeşiyle oyun oynarken elindeki madeni 50 kuruşu, istemeden yuttu. Çocuk, olayı anlattığı babası Erkut Ebil tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgen filminde madeni paranın çocuğun bağırsaklarında olduğu belirlendi. Doktorlar, doğal yolla paranın çıkabileceğini belirterek çocuğu taburcu etti.
Yaşadıklarını anlatan Göktürk Semih Erbil, "Ben parayı harçlığımdan kalan parayı kumbarama atacaktım. Kardeşimle oynuyorduk. Bu sırada koluma çarptı ve para ağzıma kaçtı. Ben de hemen babamın yanına geldim" dedi.
'ALLAH KORUDU'
Oğlunu madeni para yuttuğunu duyunca apar topar hastaneye götürdüğünü anlatan Erkut Erbil de "Allah'a şükür yine ucuz atlattık. Yemek borusuna değil de nefes borusuna gitseydi düşünemiyorum bile. Hastaneden dönerken gözlerim doldu. Çocuğumu o şekilde görmüş olmak çok kötü. Allah düşmanımın başına vermesin. Paranın operasyona gerek olmadan çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Yuttuğu madeni para bağırsaklarında kaldıYuttuğu madeni para bağırsaklarında kaldıYuttuğu madeni para bağırsaklarında kaldıYuttuğu madeni para bağırsaklarında kaldı

Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı Komadan çıkan insanlar neler yaşadıklarını anlattı
Çerkezköy Kaymakamı Abban’dan Polis Haftası MesajıÇerkezköy Kaymakamı Abban’dan Polis Haftası Mesajı
‘Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi’ düzenledi‘Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi’ düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.