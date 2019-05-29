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Yutucu Tespit Cihazı İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Dünyada sayılı havalimanında bulunan ve bagajları üç boyutlu tarayan 'CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi' ile yutarak vücuda uyuşturucu madde saklayan kuryeleri tespit eden 'Yutucu Tespit Cihazı' İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.

Ticaret Bakanlığı, 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında gümrükteki teknik cihaz kapasitesini güçlendirdi. Bu kapsamda bakanlık tarafından teknolojiye yapılan yeni yatırımlarla temin edilen CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemi ile Yutucu Tespit Cihazı'nın dış hatlar geliş terminalinde belirlenen noktalara kurulumu gerçekleşti. Daha sonra her iki cihaz da gümrük muhafaza ekiplerince denetim ve kontrollerde kullanılmaya başlandı. İnsan müdahalesini en aza indirecek olan yeni cihazların kullanımıyla birlikte, kaçakçılıkla mücadele daha etkin olacak.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ

Dünyada sayılı havalimanında olan ve Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanı'nda kullanılan CT Tomografik bagaj tarama cihazı, valizlerin tomografisini çekerek içindeki organik ve inorganik maddeleri görüntülemeyi sağlıyor. Valizlerin konumunu değiştirmeden 360 derece, her yönden ve üç boyutlu görüntüler alınmasına imkan veriyor. Bagaj tarama cihazı, aynı zamanda renk tanımlaması özelliğiyle de valizin içini çok net gösteriyor.

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7 SANİYEDE VÜCUT TARAMASI

Yutucu Tespit Cihazı ise son dönemde uyuşturucu kaçakçılarının sıkça başvurdukları 'yutma' yoluyla kaçakçılık yapan kuryelere karşı yürütülecek mücadelede kullanılacak. Söz konusu cihaz, güvenlik güçleri tarafından 'yutucu kurye' olarak adlandırılan şahısların, yutarak vücutlarına sakladıkları uyuşturucu maddeleri kolaylıkla tespit ediyor. Vücut taraması 7 saniye gibi kısa bir zamanda yapılabiliyor.

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GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ KAÇAKÇILARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nden Muhafaza Memuru Meral Alacapunar, her iki cihazın özellikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Tomografik Bagaj Tarama Sistemi hakkında bilgi veren Alacapunar, "Dünyada ve ülkemizde havayolu şirketleri tarafından uçak güvenliği için kullanılan CT Tomografik Bagaj Tarama Sistemleri, beyana aykırı ve yasa dışı eşya ticaretini önlemek, ülkeyi tehdit edecek eşyaların girişini önlemek amacıyla bakanlığımızca ilk defa alındı ve Türkiye'de İstanbul Havalimanı'na kurulumu gerçekleşti. Cihazın en önemli özelliği bagajın konumunu değiştirmeden 3 boyutlu görüntü alabilmesidir. Özellikle tıpta kullanılan tomografi cihazı, nasıl insan damarının içini gösteriyorsa bu sistem de valizin içini tamamen göstermektedir" dedi.

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Yutucu Tespit Cihazı'ndan da bahseden Alacapunar, vücut taramalarının istisnai durumlarda olduğunu ancak bunun ihbar, kuvvetli şüphe ve yüksek risk durumlarında yapıldığının altını çizdi. Alacapunar, "İlk etapta kişinin yutucu kurye olup olmadığı, vücut boşluğunda uyuşturucu ya da psikotrop madde taşıyıp taşımadığı sorulmaktadır. Eğer itiraf ederse tarama yapılmadan ikinci aşamaya geçilmektedir. İtiraf yoksa, bu kez yolcunun fiziki hallerine bakılarak cihazdan geçirilmektedir. Tarama, 7 saniye gibi kısa bir zamanda sonuçlanmaktadır" dedi.

TEST UYGULAMA

Ayrıca 3 boyutlu tomografi sisteminin özelliklerinin anlatımı sırasında, gümrük ekiplerince önceden hazırlanan ve içinde silah, sigara ve alkol şişesi bulunan bir valiz, cihazdan geçirildi. Bu test uygulamada, valizin içine konan kaçak eşyalar, tüm detaylarıyla bagajları tarayan tomografi cihazına ait ekrana da yansıdı.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
maşallah gurur duydum yapandan emeği Geçenden Allah razı olsun
Çok güzel tebrik ederim fakat bir hatırlatma da ben eklemek istiyorum malum yaz geliyor ve salgın hastalıklar yine patlıyacak özellikle yurtdışından gelen veya aktarma yapacak yolcuları da taramadan geçirin taiwan da iki veya 3 yerde kurulu termak kameralar kişinin ateşini ve tansiyonunu ölçüyor şüpheli bir durumda kişiyi hemen karantinaya alıp sağlık kontrolünden geçiriyorlar.
batı bizi kıskanıyor
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