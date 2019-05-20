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"Yuva" filmine Rusya'dan ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen 5. Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde "Yuva" filmi, en iyi kurgu kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stratejik Araştırmalar Merkezine bağlı BÜSAM Film Akademi, Rusya'nın St. Petersburg kentinde 5'incisi düzenlenen Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde "Yuva" filmiyle en iyi kurgu kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, BÜSAM Film Akademi, belgesel ve kısa film yapım atölyeleri ile sinemaseverlere nitelikli eğitim veriyor.

BÜSAM bünyesinde yetişen öğrenciler tarafından çekilen ve Kayseri'yi anlatan belgesel ve kısa filmlerle Kayseri'yi ulusal ve uluslararası festivallerde temsil ediyor.

Öğrenciler tarafından yapılan ve daha önce Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde bin 550 film arasında birincilik kazanan "Yuva" filmi, St. Petersburg'da düzenlenen 5. Avrupa Uluslararası Film Festivali'nde de en iyi kurgu ödülünün sahibi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
film festivali Kayseri Kurgu Yuva

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