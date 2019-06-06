Yuva kuran asırlık gelenek; Gencer

Türkiye’nin ilk ‘Sakin Şehir’lerinden biri olan Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, toplumsal kaynaşmayı sağlayan ‘Gencer’ geleneği, yıllardır yeni yuvaların kurulmasına da vesile oluyor. Bayramlıklarını giyip evlenecekleri kişiyi Gencer panayırının kurulduğu sokaklarda seçen gençler, evlendikten sonra geleneği yaşatmak için çocuklarına öğretiyor.

Yenipazar’da yaklaşık 2 asırdır her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarının 2. günü ‘Gencer’ panayırı kuruluyor. Tüm ilçe halkı ve ilçe dışına göç eden Yenipazarlılar, bu panayırda bir araya gelip bayramlaşıyor ve hasret gideriyor. Gencer’in bir başka özelliği de birçok kişinin bu panayırda tanışıp evlenmeleri. Gencer denilen geleneğe göre bayramlıklarını giyen gençler panayırda dolaşıyor. Kızlar bir tarafta erkekler ise karşı tarafta yürürken göz göze gelen gençler, birbirlerini beğenirlerse aileler görücüye gönderiliyor ve kız isteniyor. Gencer sayesinde mutlu bir yuva kuran çiftler, evlendikten sonra da Gencer geleneğini sürdürerek çocuklarına öğretiyor.

11 yıl önce bir Gencer günü kendisi gidi tek başına dolaşmakta olan eşiyle karşı karşıya gelince aralarında bir elektriklenme olduğunu hatırlatan Ahmet Cengiz, evliliğe giden ilk karşılaşma anını şu sözlerle anlattı:

“Asırlardır devam eden Gencer geleneği sayesinde tanıştık ve evlendik. Şimdi de 3 yaşında bir oğlumuz var. Yaşlanıyoruz ama gençleşmek için halen her Gencer’e geliyoruz."

11 yıl önce Gencer’de tanıştığı Ahmet Cengiz ile 5 yıl önce evlenen ve 3 yaşında Muzaffer Cengiz adında bir oğlu olan Buket Cengiz ise Gencer geleneğinin yerini günümüzde sosyal medyadan başlayan ilişkilerin çoğaldığını söyledi. Cengiz, “Gencer yerine artık sosyal medyadan tanışmalar oluyor. 11 sene önce Gencer’de gezerken tanıştık ve o günden bugüne birlikteyiz. 5 yıllık evliyiz, çok mutluyuz. İyi ki bu Gencer geleneğimiz var. Şimdi ki gençlere bu gelenek öğretilmeli, biz de oğlumuza öğrettik. Oğlum akşamdan bu yana Gencer heyecanını yaşıyor. Çok mutluyuz” şeklinde konuştu.