Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 80 olarak ölçüldü.

Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 80 olarak ölçüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının etkili olması sonucu toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 40 milyon 890 bin metreküp su bulunuyor.

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