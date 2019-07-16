HABER

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:40 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 80 olarak ölçüldü.

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 80 olarak ölçüldü.
Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 80 olarak ölçüldü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz tarihinde yapılan ölçümlerde Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 80 olarak belirlendi. Yaz ayı boyunca yağmur yağışlarının etkili olması sonucu toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında şu anda 40 milyon 890 bin metreküp su bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 80

PARTNERÜnlü sunucu evleniyor!Ünlü sunucu evleniyor!
Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendiMavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi
'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' açıldı'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Transferi Arabistan'ı karıştırdı

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Türk gemisine korsanlar saldırdı! 10 denizci rehin alındı

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Hırsızlar bu kez mezarlığı talan etti

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

Evlerinde 11 kilo esrar ele geçirilen çift gözaltına alındı

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk

3 gündür kuyruğun sonu gelmiyor! Sınır kapısında büyük yoğunluk

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İstinaf Mahkemesi hapis cezaları ve beraat hükümlerini onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.