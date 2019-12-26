HABER
  4. Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktı

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü, köprüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nde, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 18'e düştü.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nde, içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 18'e düştü. Suyun daha da çekilmesiyle barajdaki köprüler tamamen ortaya çıktı.
Başiskele'de bulunan, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar ve kış nedeniyle su oranı düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 9 milyon 110 bin metreküp ile yüzde 18'e düştü. Baraj suyunun iyice azalmasıyla yaklaşık 20 yıldır su altında bulunan eski 2 köprü iyice ortaya çıktı. Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden takviye yapılırken, beklenen kar ve yağmur ile su seviyesinin artacağı tahmin ediliyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!' Üçlü ilişkileri olay yarattı: 'Ailem bilse reddeder!'
Çanakkale’de 100 mülteci yakalandıÇanakkale’de 100 mülteci yakalandı
İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı, gömdükleri altınlar çıkarıldıİzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı, gömdükleri altınlar çıkarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

MSB Twitter'dan paylaştı: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetleri sürüyor

Yılbaşı öncesi İstanbul'da sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi İstanbul'da dev operasyon!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu Prof. Dr. Fuat Alarçin’i görevden aldı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Adana'da 3 ilçede eğitime ara verildi

3 İlçede okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.