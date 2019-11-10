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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22'ye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kocaeli?nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22?ye düştü.

Kocaeli?nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 22?ye düştü. Kurak geçen sonbahar nedeniyle 51 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölünde 11 milyon 410 bin metreküp su kaldı.
Kocaeli'nin içme suyunun büyük bir kısmını karşılayan Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı'nda kurak geçen sonbahar nedeniyle su seviyesi düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı'nda yapılan ölçümlere göre su oranı yüzde 22?ye düştü. 51 milyon metreküp kapasiteli barajda su seviyesi 11 milyon 410 bin metreküp olarak ölçüldü.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, sonbaharda baraj gölünde sene içerisindeki en düşük doluluk oranına ulaşıldığını, bunun beklenen bir durum olduğunu, yaşanabilecek kuraklık riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını, gerek görüldüğünde Sapanca Gölü?nden takviye yapılacağını bildirdi.

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