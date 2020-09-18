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  4. Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 43’e düştü

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 43’e düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 10:45 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 43’e düştü.Kocaeli’ye yaz mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi.

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 43’e düştü.
Kocaeli’ye yaz mevsiminde beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 43’e düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı’nda 22 milyon 90 bin metreküp su kaldı. Kocaeli’nin su ihtiyacının karşılandığı bir başka baraj olan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 60 oranında, 13 milyon 500 bin metreküp olarak ölçüldü.

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